No, Inés Arrimadas no ha puesto como ejemplo de países que respetan a sus reyes a Francia y Alemania

Un tuit que ya ha superado los 6.000 retuits entrecomilla unas supuestas declaraciones en Al Rojo Vivo de Inés Arrimadas durante los homenajes a las víctimas del atentado del 17-A en Barcelona.

A colación de las críticas a la presencia de Felipe VI, el tuit afirma que la líder de Ciudadanos en Catalunya dijo que "esta falta de respeto al rey sería impensable en otro país de nuestro entorno. Merkel, Macron, no lo permitirían. Esto no es normal".

"Esta falta de respeto al rey sería impensable en otro país de nuestro entorno. Merkel, Macron, no lo permitirían. Esto no es normal"



Lo tuyo sí que no es normal, @InesArrimadas. ¿En serio has puesto como ejemplos de respeto hacia la monarquía a Alemania y a Francia? ¿En serio? pic.twitter.com/qD5QwfRtGm