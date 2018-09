Trabajadores de El Mundo protestan por la columna "grosera y homófoba" de Arcadi Espada

Un grupo de trabajadores de El Mundo ha mostrado su rechazo a la columna de opinión de Arcadi Espada publicada el pasado 19 de septiembre, en la que, sobre la comparecencia de José María Aznar en el Congreso, invitaba a llamar "mariconazo" al diputado Gabriel Rufián. Lo han hecho en una carta enviada al director de El Mundo, Francisco Rosell, y que ha publicado el propio Espada en su blog. Los firmantes declaran que sienten "vergüenza ajena" y "lamentamos" que hayan sido difundidas.

En el escrito, unos cincuenta trabajadores –según La Sexta– califican las palabras de Espada de " soeces, groseras y homófobas", y creen que "no debieran haber sido publicadas nunca en un medio de comunicación". "No juzgamos las opiniones de Espada, porque es muy libre de pensar como quiera", continúan, pero sí " expresamos nuestro rechazo a que nuestro periódico haya sido utilizado por este columnista para difundir frases homófobas". El periodista dice que "no conoce el nombre" de los suscritos a la protesta, pero que los publicará en cuanto los tenga.

"Director, los firmantes de este escrito respetamos profundamente la libertad de expresión de quienes publican artículos de opinión en el diario, sean cuales sean sus ideas, siempre que respeten la Constitución y las leyes. Pero hay líneas rojas que no se pueden traspasar y Arcadi Espada las ha traspasado con sus palabras homófobas y groseras, impropias de ver la luz en cualquier periódico mínimamente serio", añaden los trabajadores en la carta.

Además, critican el "tono" de varios artículos de las últimas semanas que consideran que perjudican la imagen del periódico y "dificultan" el trabajo de los redactores. Recuerdan a otros colaboradores que han publicado en la cabecera columnas "intolerables en democracia", mencionando a Salvador Sostres, que fue despedido cuando David Jiménez entró en la dirección en 2015. Piden por ello más "controles previos" y "adoptar las medidas necesarias", además de que el director se pregunte si El Mundo debe "dar cabida a estos despreciables comentarios".

La columna de Espada ha suscitado esta semana más reacciones además de la interna en El Mundo. El colectivo Crida LGTBI la ha llevado a la Fiscalía de delitos de odio y discriminación. . La entidad, pro derechos LGTBI, considera que tanto el periodista como el periódico deben ser investigados por fomentar la discriminación y la hostilidad por razón de orientación sexual.