Mochilas transparentes para combatir las armas en los institutos de Estados Unidos

En el instituto de educación secundaria Marjory Stoneman Douglas de Florida -donde el pasado 14 de febrero 17 menores perdieron la vida en un tiroteo- la dirección ha decidido obligar a los alumnos a utilizar mochilas de plástico transparente, con el objetivo de evitar que puedan introducir cualquier tipo de objeto sospechoso en el centro.

"Cuando los estudiantes vuelvan de las vacaciones de primavera, sólo se permitirá el uso de mochilas transparentes en el campus", ha explicado el superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Broward, Robert Runcie, en una circular publicada por el New York Times.

Según Runcie, también se está considerando instalar detectores de metales en la entrada del centro, bloquear las puertas de las aulas durante las clases y entrenar a los alumnos mediante simulacros para que puedan responder ante situaciones de crisis.

La medida no ha caído bien entre los alumnos, que la consideran poco o nada efectiva y además acusan al centro de violar su privacidad al hacer público el contenido de sus mochilas. De acuerdo con Nikhita Nookala ,una de las supervivientes del ataque, citada por BuzzfeedNews, esta medida "sólo consigue que todo el mundo sienta que su derecho a la privacidad está siendo violado" al tiempo que ha asegurado que no soluciona el problema.

Por otro lado, esta nueva normativa deja fuera a todos aquellos alumnos que tengan que llevar bolsas de gimnasio e instrumentos al instituto, ya que no pueden llevarlos dentro de las mochilas.

Thousands of clear backpacks and lanyards were distributed today at douglas. They’re just an illusion of security. pic.twitter.com/Bz7yaL2cdN

My new backpack is almost as transparent as the NRA’s agenda.



I feel sooo safe now.



As much as I appreciate the effort we as a country need to focus on the real issue instead of turning our schools into prisons. #clearbackpacks #MarchForOurLives pic.twitter.com/HqBIeGjzF9