Pablo Echenique acusa de "autoritarismo" a Albert Rivera por bloquearle en Twitter

Albert Rivera ha bloqueado a Pablo Echenique en Twitter. Esta decisión del presidente de Ciudadanos contra el secretario de Organización de Podemos podría ser una anécdota más de la red social. Pero esto ha despertado las críticas de Echenique contra su adversario político, al que ha llegado a acusar de "autoritarismo".

El propio Echenique ha anunciado el bloqueo de Rivera en su cuenta este martes. Una decisión del líder de Ciudadanos que podría estar motivada por los tuits de los últimos días del de Podemos, en los que le ha criticado por su episodio en un control de seguridad del aeropuerto del Prat.

Albert Rivera ha difundido todas las mentiras que el pseudoperiodismo de cloacas ha fabricado sobre Podemos y sobre mí y nunca se me pasó por la cabeza bloquearlo.



Una clave poco comentada de las "nuevas derechas" es el AUTORITARISMO. No dialogan, no escuchan. Prefieren imponer. pic.twitter.com/Noj0XkTpAH