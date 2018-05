El jefe de sicarios de Pablo Escobar ayuda a un concejal del PP de Almería a promocionar su pueblo

Un concejal del PP ha utilizado al que fuera jefe de sicarios de Pablo Escobar para promocionar su pueblo. Los protagonistas de esta llamativa historia son Pascual Díaz Hernández, edil de Turismo en Carboneras (Almería) y Jhon Jairo Velásquez, alias 'Popeye'. Este último ha lanzado un vídeo en el que destaca las virtudes de la localidad almeriense. Algo que no ha hecho por iniciativa propia: fue Díaz Hernández el que se lo encargó a través de su abogado, como informa El Mundo, para que también sirviese de publicidad a su bar, situado en la misma localidad. El edil presume del resultado final en su página de Facebook desde el pasado viernes.

En uno de los vídeos, Velásquez comienza saludando directamente al concejal del PP con un "hola mi guerrero Pascual", al que también se refiere como "amigo". "Quiero mandarte todo mi cariño y respeto", añade en el mensaje, que dura 47 segundos. Es en otra grabación donde 'Popeye' hace la promoción encargada por Díaz Hernández: hace menciones al bar de este último, destaca las virtudes de Carboneras y elogia las gambas de Almería. Esta campaña promocional también estuvo alojada en Facebook, pero ya no está disponible.

Pascual Díaz Hernández ha declarado a El Mundo que su abogado, José García Bergillos, le contó que el mediático asesino colombiano era su nuevo cliente. Sus camareros le descubrieron al personaje: "Me explicaron que tenía mucha repercusión mediática con más de 30 millones de seguidores en Youtube". Fue entonces cuando le encargó a García Bergillos que contactase con él para promocionar el pueblo almeriense. "Yo le avisé de que podría tener publicidad negativa pero me dijo que quería que Carboneras se conozca en el mundo", explica el abogado.

García Bergillos explica que "le comenté la idea a 'Popeye', le dije, 'John Jairo, hazle este favor' que es un pueblo precioso y le hablé de las gambas", cuenta. La única duda de Velásquez fue si era verdad que eran las mejores gambas, ante lo que el abogado insistió. El pasado viernes, el concejal publicó en su Facebook un post con varias fotografías de los crustáceos con el texto "Gamba roja de Carboneras las que anuncia popeye".

Las críticas contra el concejal fueron instantáneas. Según él, la oposición está "intentando manchar mi imagen". "Queda un año para las elecciones y van a hacer campaña. Me están dando caña porque el vídeo ha tenido repercusión", señala Díaz Hernández, que acusa a un perfil anónimo vinculado al PSOE de impulsar las quejas.

El edil del PP admite a El Mundo que quizá se ha equivocado con el encargo a 'Popeye', que fue noticia este lunes por el apoyo que mostró a los ultras del Real Murcia. "Me acusan de hacer promoción con un sicario y quizá he metido la gamba y no he sido correcto. Pero yo lo he hecho para dar fama a Carboneras. Quizá él no sea la persona idonea y he tenido un pequeño desliz", destaca.