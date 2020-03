VÍDEO | Alcaldes italianos estallan contra vecinos que se saltan el confinamiento: "Enviaré a la policía con lanzallamas"

Los alcaldes italianos están perdiendo la paciencia. Varios regidores municipales del país han publicado en los últimos días vídeos en los que, sin ocultar su enfado, exigen a sus vecinos que respeten las medidas impuestas por las autoridades para contener la expansión del coronavirus y, especialmente, el confinamiento, que es obligatorio en Italia salvo por circunstancias de primera necesidad.

Las estrategias para concienciar a la población son diferentes. El alcalde de Bari, Antonio Decaro, por ejemplo, ha 'patrullado' por su ciudad alertando a los vecinos que se saltan el confinamiento, antes de llamar a la policía. "No se puede estar aquí, ¿cómo lo tengo que explicar?", interpela a uno. "No se puede jugar al ping pong", dice a unos jóvenes en un parque, a los que manda "a casa a jugar a la Play". "Soy el alcalde de esta ciudad y voy a hacer respetar el decreto", amenaza.

Italia, que lleva confinada desde hace dos semanas, permite a sus ciudadanos sacar a sus perros para hacer sus necesidades. Una especie de salvoconducto que algunos utilizan para burlar el confinamiento. "He visto a un ciudadano que, asombrosamente, iba por la calle haciendo running acompañado de un perro visiblemente cansado", apunta otro alcalde. "Le paré y le dije: 'Esto no es una película. No eres Will Smith en Soy Leyenda. Vete a casa'".

Otro regidor se muestra visiblemente enfadado con los vecinos que salen a la calle en busca de una peluquería. "¿Para qué cojones es eso? ¿Entendéis que el ataúd va a estar cerrado? ¿Quién coño se supone que os va a ver?", increpa a través de un vídeo desde su despacho. "Me llegan noticias de que a algunos les gustaría organizar fiestas", indica el presidente de la región de Campania, Vicenzo de Luca, que advierte: "Enviaremos a la policía. Con lanzallamas".

"Os voy a coger", advierte otro regidor a sus vecinos, "mañana. No en un año, mañana". "Soy el alcalde y no te pasearás por mi pueblo", indica para alertar: "¿No puedo impedir formalmente que salgas de casa? Bien, impediré que pongas un pie en suelo público".

Italia tiene actualmente cerca de 60.000 casos confirmados y 5.476 muertos por coronavirus. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció este fin de semana una ampliación de las restricciones, que incluye el cierre en todo el territorio de "todas las actividades productivas no necesarias e indispensables para garantizar servicios esenciales".