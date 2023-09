El diputado aragonesista Jorge Pueyo se enfrenta a Vox: “No hay una lengua común, sino muchas”

El diputado de Sumar Jorge Pueyo, representante de Chunta Aragonesista (CHA), se ha enfrentado este jueves a la diputada de Vox María José Rodríguez para defender el “respeto” a todas las lenguas. La parlamentaria de extrema derecha criticó que se quejase “amargamente” de haber sufrido “represión en el colegio” por hablar en aragonés: “Tiene mi edad, nació en los 90, ¿de qué represión habla? ¿Usted se cree que estamos aquí para darle apoyo porque un profesor le tenía manía en el colegio? No se preocupe, luego le damos un abrazo si quiere”, le espetó.

Esta intervención del partido de extrema derecha ha tenido lugar en el pleno de debate de las enmiendas presentadas por PP y Vox a la reforma del reglamento que permitirá usar todas las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados. Después ha tomado la palabra por alusiones el diputado de CHA hablando en aragonés para denunciar la “represión” y “discriminación” a la que, ha dicho, se enfrentan quienes utilizan su lengua.

“Es verdad que hemos tenido una represión lingüística”, se ha reafirmado Pueyo, antes de quejarse de la falta de “respeto” que, a su juicio, reina en el hemiciclo. “No es tanto hablar bien como 'charrar con respeto' y aquí no hay respeto”, ha lamentado.

“Nos han estado censurando y reprimiendo toda la vida. Yo no he podido estudiar en mi lengua y los aragoneses no tienen derechos lingüísticos plenos”, ha continuado, mientras escuchaba los murmullos de los diputados de Vox que se sientan detrás de él. “No dejaré de decir tontadas como me dicen por aquí”, ha continuado en aragonés, antes de volver a pedir respeto “a todas las lenguas”. “No hay una lengua común, sino muchas lenguas comunes”, ha apostillado.

Según el acuerdo aprobado en la Mesa de Congreso con la mayoría de PSOE y Sumar, los diputados que utilicen lenguas que, aún sin ser oficiales gocen de especial protección en los estatutos de autonomía de sus territorios (como el aranés o el aragonés) deben autotraducirse puesto que no se han contratado intérpretes para ellas. Pueyo no lo ha hecho, pero sus palabras sí han salido traducidas al castellano por las pantallas que se han instalado en el hemiciclo para la traducción escrita de las intervenciones.