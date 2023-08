La historia tras la corbata de Labordeta que ha llevado el diputado aragonesista Jorge Pueyo

El diputado de la coalición Sumar Jorge Pueyo, representante de CHA, ha homenajeado al cantautor, escritor y político aragonés José Antonio Labordeta en la primera sesión de la legislatura en el Congreso. El parlamentario ha vestido la corbata que usó Labordeta cuando tomó posesión por primera vez como diputado —una prenda diseñada por el pintor Agustín Ibarrola—, una tradición que inició su compañero de partido Chesús Yuste cuando llegó por primera vez al Hemiciclo.

Yuste, que la utilizó en 2011, describió esa corbata que ha ido pasando de mano en mano como una prenda con “un enorme valor simbólico y sentimental”. “Será mi pequeño homenaje a quien me precedió en esta aventura parlamentaria de la izquierda aragonesa. Llevo la misma corbata que lució mi compañero José Antonio Labordeta cuando tomó posesión como Diputado del Congreso por primera vez en la primavera de 2000. Una preciosa prenda de colores vivos, diseñada por su amigo Ibarrola”, contó en su blog en diciembre de ese año.

El exdiputado se hizo con ella en una cena subasta para financiar una campaña de generales de CHA. “Nunca pensé que llegaría el día en que me la fuese a anudar al cuello. Hoy, cuando voy a tomar posesión de mi escaño, me siento acompañado por los 75.000 aragonesas y aragoneses que confiasteis en la Izquierda de Aragón. Y especialmente por José Antonio, a quien voy a llevar no solo en la mente o en el corazón, sino también en la garganta”, dijo en 2011.

Ahora, una década después, Chunta Aragonesista ha vuelto a la Carrera de San Jerónimo con Jorge Pueyo. Y, así, la corbata ha regresado también.

Per Aragón, es suyos dreitos y llibertaz, paisaches y ríos y la cllase treballadora: Sí, prometo. pic.twitter.com/adwBT1mIDR — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) 17 de agosto de 2023

El nuevo diputado de CHA (que concurrió integrada en Sumar), Jorge Pueyo, es el presentador de ‘A Escampar La Boira’, el late night en aragonés de Aragón TV. Lleva unido a la militancia política desde su adolescencia. Se afilió a Chunta hace 12 años y, desde entonces, se ha convertido en una de las caras más mediáticas del aragonesismo.

El parlamentario ha afirmado que prometía su cargo “per Aragón, es suyos dreitos y llibertaz, paisaches y ríos y la cllase treballadora”. En una entrevista con elDiario.es, Pueyo dijo que no aspiraba a permanecer mucho tiempo en Madrid, pero era el momento de defender los derechos sociales, patrimonio y paisajes de Aragón. “Quiero construir Aragón. Construir una izquierda aragonesa fuerte, que haya movimiento en las calles y quiero ser la voz de todos ellos. Ir a Madrid significará un desarraigo, pero voy, y voy a luchar por esta tierra. Es la motivación que encuentro”.