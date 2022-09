'Labordeta, un hombre sin más': el documental que revela el diario inédito en el que el cantautor volcó sus “tristezas”

En septiembre de 2010 unas 50.000 personas se acercaron hasta la Aljafería para despedir a José Antonio Labordeta, cantante, escritor y poeta aragonés. 50.000 personas que lo despidieron “con amor, con llantos y con el cariño con el que se despide a un familiar. Cuando vives eso te das cuenta de que no puedes dejar caer la memoria de Labordeta”, relata Paula Labordeta, una de sus hijas y directora del documental ‘Labordeta, un hombre sin más’.

El objetivo de la familia siempre fue que José Antonio Labordeta no cayera en el olvido, por eso se creó en primer lugar la fundación que lleva su nombre. Sin embargo, Paula siempre tuvo la ilusión de hacer una película documental sobre su padre. “Hacía falta que pasara un poco de tiempo porque la enfermedad había sido dolorosa y entonces nos hacía falta un tiempo físico y real para separarnos de esa enfermedad”.

La idea era hacer un documental mucho más “íntimo” en el que “enseñar una parte de Labordeta que nadie ha visto, una persona más frágil, con más dudas. Todo el mundo conoce ‘un canto a la libertad’, el famoso ‘a la mierda’, ‘el somos’ o ‘un país en la mochila’, pero creemos que hay que conocer a ese Labordeta más intimo para saber porque llega a escribir las cosas que escribe y a hacer las cosas que hace”, cuenta su hija.

Para ello ha contado con la colaboración de Gaizka Urresti, director y productor de la película. “Me apetecía mucho y más con este planteamiento novedoso, abordar ese punto de vista familiar, esa intimidad del personaje a través del vacío que deja en su viuda y en sus hijas. Yo solo hago documentales de la gente que admiro y que creo que valen la pena conocerse, Labordeta es una persona que te apetecería conocer”, relata el también director de ‘Aute retrato’, el documental publicado en 2019 sobre el músico Luis Eduardo Aute.

El propio Labordeta también es narrador activo a través de un diario que escribió desde 1964 a 1978 y que su mujer descubrió durante el rodaje. Un manuscrito que ve la luz por primera vez en este documental y que revela una parte desconocida para propios y extraños: la del origen de sus tristezas, sus frustraciones, el lugar donde esconde sus confesiones. Según cuenta la propia Juana en el documental, ella desconocía la existencia de este diario: “Me lo traje a casa porque esto es para leerlo en la intimidad y me impactó”, cuenta que es “un diario muy sincero, con todo ese pesimismo que los Labordeta tenían consigo”.

Es por ello que se decidió incorporar este diario como “un protagonista más de la película que nos va llevando por la vida de Labordeta y por la historia de España. Es muy largo y es una época muy importante para él, donde se le ve más frágil, con muchas dudas sobre su vida”, cuenta Paula Labordeta.

Explica también que, aunque se le llame diario, no es un diario al uso, sino que este es el nombre que él le puso. “Son más sentimientos escritos por la noche, en soledad. Es ese momento en el que te lo está contando, él lo ha escrito y está ahí puesto, por eso decidimos incorporarlo casi como protagonista del documental”.

Conversaciones entre el pasado y el presente

Tres generaciones unidas por su persona son el hilo conductor de una película que repasa los momentos cumbre de un cantautor que emocionó a toda España con himnos como el 'Canto a la libertad', con Aragón siempre en su corazón, desde el Congreso de los Diputados con sus conocidas intervenciones o desde la pequeña pantalla con el programa 'Un país en la mochila'. Su viuda Juana de Grandes, sus hijas Ana, Ángela y Paula y sus nietas Marta y Carmela emprenden este viaje por la vida de un esposo, un padre y un abuelo.

Pero además descubre a través de recuerdos, videos, imágenes familiares inéditas y lugares cargados de simbolismo el lado más privado del que el imaginario colectivo recuerda como poeta, cantautor, escritor, comunicador, político y profesor; por su compromiso, sus luchas, sus sueños y su rebeldía valiente y honesta.

En palabras de sus hijas y esposa, ‘Labordeta: un hombre sin más’ “es un viaje por su vida, sus pasiones, sus miedos, sus sueños y todas sus banderas rotas, que repasa el legado que nos dejó y que, con el paso del tiempo, no hace sino crecer, porque de alguna forma representa valores y luchas que hoy están igual de vivas y de necesitadas de que una voz, su voz, nos las recuerden con pasión, hondura y verdad”.

Las preguntas de Marta y Carmela, las nietas de Labordeta y Juana de Grandes, articulan partes del documental. Ellas quieren conocer episodios de la vida de su abuelo, “son preguntas que cualquier nieta haría para conocer su pasado, su historia”, expone Gaizka Urresti, productor y director del documental.

A lo largo de todo el documental, Labordeta aparece como narrador y su familia y amigos comentan aspectos de su vida. “Hay un diálogo entre el presente y el pasado, se escenifica el pasado, hay un diálogo entre Labordeta y Juana de Grandes y él y alguna de las entrevistas de sus amigos”, explica Urresti. Para ello se han elegido los momentos de las entrevistas que más se “compenetran con el presente, con lo que está contando Juana y sus amigos, la idea es revisitar el pasado desde el presente”, añade.

Aspectos de Labordeta desconocidos hasta ahora y mucha emoción, así resume Paula Labordeta lo que se puede encontrar en esta película documental. “Si yo me he emocionado y he descubierto cosas imagínate a los demás. Las nuevas generaciones me parece que van a encontrar un Labordeta desconocido para ellos pero muy interesante. Es la vida de Labordeta contada desde la perspectiva de su familia, con lo cual es la vida de cualquier familiar que ha tenido una pérdida y en eso creo que la gente se va a sentir absolutamente identificada”.

Estreno

Este viernes 23 de septiembre se podrá disfrutar en las salas de cine y el pasado lunes 19, en el aniversario de su muerte, tuvo lugar un preestreno en el Teatro Bellas Artes de Madrid al que asistieron invitados como Yolanda Díaz, Irene Montero, Pilar Alegría, Miquel Iceta, Iñigo Errejón, Gabriel Rufián, Edmundo Bal, Mario Garcés, Amaral (que tocarán canciones de Labordeta con María José Hernández), Massiel, Ana Belén, Andrés Suárez, Inma Cuesta, Fernando Guillén Cuervo, Carmelo Gómez, Elvira Lindo, David Trueba o Pepa Bueno.

El documental ha sido producido por Urresti Producciones junto con la 'AIE Un hombre sin más', con la colaboración de Aragón Televisión y la ayuda de la Diputación de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, este último, formado por la coalición entre el PP y Ciudadanos, retiró el apoyo económico a la fundación Labordeta el pasado mes de febrero.

El largometraje está codirigido por la propia Paula Labordeta y el ganador de un Goya, Gaizka Urresti. El guion es obra de Ángela Labordeta que ha trabajado de forma conjunta con el escritor y locutor Miguel Mena.