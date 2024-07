Eric Cantona recuerda a su abuelo español republicano ante las elecciones en Francia: “No pasarán”

Es muy posible que el público no futbolero conozca más a Eric Cantona por haberle dado una patada a un ultra que por sus logros deportivos. El francés destacó por ambas cosas, pero años después de aquella patada voladora –a un hooligan que le estaba gritando insultos xenófobos–, Cantona reconoció que esa había sido su mayor hazaña: “He vivido grandes momentos en mi carrera, pero el mejor fue cuando le di la patada a aquel fascista”. Hoy, ya retirado a sus 58 años, Eric Cantona sigue posicionándose frente al fascismo.

Este miércoles, a solo tres días de que Francia vote en la segunda vuelta de las legislativas en las que la extrema derecha de Marine Le Pen está disparada, Cantona ha vuelto a dejar clara su postura política. Y lo ha hecho recordando a su abuelo, un español republicano que luchó contra el franquismo, como el propio Cantona ya había contado otras veces.

“Como decía mi abuelo Pedro, republicano español que luchó contra el fascismo: 'No pasarán. Prefiero morir de pie que morir arrodillado'. No he olvidado nada de mi historia”, ha escrito Cantona en una publicación en Instagram, en la que repite el famoso lema del revolucionario mexicano Emiliano Zapata.

“¡No pasarán!” (dicho en español) es uno de los lemas que más están repitiendo los manifestantes franceses que estos días salen a las calles a protestar contra el ascenso de la extrema derecha, después de que Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, ganara la primera vuelta de las elecciones legislativas del pasado domingo. Este próximo domingo, los franceses están llamados a votar en la segunda vuelta, en la que muchos de los candidatos menos votados del Frente Popular de izquierdas y del macronismo se han retirado para unir votos contra la ultraderecha.

Cantona forma parte de una notable lista de personajes públicos franceses –entre otros, la premio Nobel de Literatura Annie Ernaux o futbolistas como Kylian Mbappé– que se han pronunciado contra la extrema derecha y su posible llegada al poder en estas elecciones.

El exfutbolista, en realidad, nunca ha perdido la ocasión de recordar sus orígenes y reivindicar su defensa del antifascismo. “Mi abuelo materno era de Barcelona y luchó contra Franco. Al final de la guerra, estaba en busca y captura y tenía apenas unos minutos para escapar antes de que los nacionales asediasen la ciudad. Fue a buscar a su novia y le preguntó si le seguiría. Ella aceptó. Era mi abuela… Llegaron caminando a un campo de refugiados en Argelès-sur-Mer”, contó hace años para explicar “la patada a aquel fascista”. “Vengo de una familia de inmigrantes y rebeldes, de soldados y trabajadores, soy quien soy por mis raíces”, dijo entonces Cantona.