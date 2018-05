La viñeta sobre el maliense que salvó a un niño que muestra la hipocresía europea sobre la inmigración

La hazaña de Mamoudu Gassama ya es conocida en todo el mundo. El joven maliense que escaló sin pensárselo un edificio para rescatar a un niño que estaba en peligro de caer al vacío ha sido reconocido como un héroe de forma unánime. Su hazaña también ha servido para inspirar a otros. Aunque haya sido para mostrar las contradicciones europeas cuando un inmigrante es protagonista de una historia admirable. Es lo que ha hecho el dibujante neerlandés Tjeerd Royaards, que es el responsable de una viñeta viral que denuncia la hipocresía de Europa si el tema es la inmigración.

En el dibujo, Royaards muestra la escena de Gassama y el niño de dos maneras: la primera es la ya conocida del rescate en el edificio, y en la segunda traslada lo ocurrido a una valla fronteriza que recuerda a las de Ceuta y Melilla.

El autor, responsable de la publicación internacional sobre viñetas periodísticas Cartoon Movement, explica a eldiario.es que se inspiró tras una conversación con su pareja: "Ella estaba muy enfadada tras ver que se mostraba como excepcional que un migrante pueda ser un héroe solo por su condición de migrante". Fue entonces cuando decidió "capturar su enfado, el cual compartía, en algo que destacase la hipocresía de cómo los europeos percibimos a los inmigrantes y cómo los tratamos". Preguntado por qué habría pasado con Gassama si no hubiese protagonizado esta heroicidad, el artista lo tiene claro: "Probablemente no habría obtenido la nacionalidad".

Royaards asegura que no esperaba que su dibujo se viralizase. Tanto que estaba preocupado por que no entendieran el mensaje que quería lanzar. "Temía que la gente malinterpretara la viñeta, pensando que pretendía despreciar la acción de este hombre", cuenta el dibujante, que ha publicado su trabajo en CNN, The New York Times o Le Monde. Sus temores se cumplieron momentáneamente, cuando vio que algunas personas no la entendían de inmediato. "Pero parece que también ha impactado a otros muchos", celebra.

Como explica Royaards a eldiario.es, siempre intenta mostrar en sus dibujos "lo que considero que está mal en el mundo". Por eso la inmigración es recurrente en sus viñetas, como se puede ver en este ejemplo. También ha dibujado con asiduidad sobre la crisis de refugiados, el cambio climático y la libertad de prensa. "Y por supuesto, mucho sobre Trump", apunta. "Ojalá logre que la gente piense sobre estos temas, ya que pensarlo es el primer paso para hacer algo al respecto", añade el autor de la viñeta viral.