Mayor Oreja retoma la conspiración sobre el 11M: “No fue un atentado islamista, fue más propio de un servicio secreto”

El exministro del Interior con José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, revivió hace unos días la teoría conspirativa según la cual los atentados de 2004 en Madrid no fueron obra de islamistas sino una operación de servicios extranjeros de inteligencia para desestabilizar el Gobierno del Partido Popular. “El 11M fue un atentado que no fue islamista. Fue un atentado para cambiar el rumbo la dirección de España. Otra cosa es que fuesen islamistas los que lo protagonizaron, pero era un atentado mucho más propio de un servicio secreto para cambiar el rumbo y la dirección de España”.

En una entrevista concedida al canal de YouTube 'Terra Ignota' el exministro ha rechazado atribuir la autoría de los atentados a la banda terrorista ETA o algún tipo de participación, como sí defendió en su momento el propio PP, pero sí ha dado a entender sin ninguna prueba que en la banda terrorista “lo sabían”, estaban informados.

Ni la investigación judicial ni la sentencia del caso permiten deducir que los servicios de espionaje de países vecinos participaran de alguna manera en el atentado que se llevó la vida de 193 personas. Mayor Oreja, en esta entrevista, afirma sin embargo que “no era una organización terrorista, solo nacional”.

“Era una inteligencia. Yo me quedo ahí. Yo siempre he dicho que había que tener cuidado con terminales de servicios secretos de algunas naciones vecinas. No sé quiénes fueron, no sé la autoría material ni tengo por qué saberlo, pero lo que es evidente es que fue para cambiar la dirección de España, y vaya si la cambió. Porque en España hay un antes y un después desde el 2004”, ha afirmado.