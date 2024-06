Paco González llama “Barboncito” al presidente de Asturias tras acusarle de “faltoso”: “No me vengas a dar ninguna lección de mierda”

El conocido locutor radiofónico deportivo Paco González se “calentó” según sus propias palabras este martes después de que el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, le recriminase que en la tertulia de la madrugada del lunes hubiera afirmado que “Asturias no puede presumir de mucho” y le dijera en un tuit que “no somos unos faltosos” y que “no todos pueden decir lo mismo”, en referencia al comentario González.

Barbón matizó su primer tuit dos horas después agregando que retiraba la referencia a “lo de faltosos” porque esto pudiera interpretarse como una falta de respeto y añadió que no es su “forma de ser ni de actuar”.

En lo que, según Paco González, iban a ser “solo dos minutos”, el locutor dedicó casi un cuarto de hora de su programa a cargar contra el presidente autonómico y a recriminarle la situación de las carreteras y los hospitales asturianos o la despoblación del Principado. Todo ello tras hacer un recorrido por los trabajos de sus antecesores “en el campo” o para sacar adelante a González y a sus cuatro hermanos regentando un bar en Madrid.

González comenzó su discurso afirmando que asume “muy bien las críticas de los oyentes” pero que “las de un político” las lleva mal. Acto seguido afirmó: “Si yo fuera faltoso diría que Barbón se escribe con dos 'b' como 'babayu', que es tonto de baba, una palabra asturiana que se usa mucho. Te lo voy a decir muy clarito Barbón: Cuando hablan los mayores te callas la boca”.

Paco González le recriminó al presidente asturiano que le echara en cara “cómo es de trabajadora y humilde la gente en Asturias”. “En tu puñetera vida me vuelvas a echar eso en cara como si yo no supiera cómo es la gente en Asturias. En tu puñetera vida, barboncito”, afirmó.

“No me hables a mí de orígenes humildes de los asturianos. Ahora mide lo que mide tu despacho y sabrás lo que son 20 metros y metes ahí a 8 personas”, continuó el popular presentador de radio, intercalando la experiencia de su familia con nuevos ataques al barón socialista: “No me vengas a dar ninguna lección de mierda demagógica política. Esa te la guardas para ti y los tontos que te crean. ¿Está quedando claro? Estoy caliente”, reconoció.

Después, González hizo un recorrido por algunos datos económicos de Asturias y tuvo alguna que otra recomendación extra para Adrián Barbón: “En vez de poner un tweet demagógico usas el móvil para llamar a Madrid y pedir lo que te habían prometido. Si quieres. O si quieres seguir jugando a Heidi, la mejor amiguita de Pedro... pues muy bien, sigue”.

Para rematar, el locutor de la Cope situó al presidente asturiano en la disyuntiva entre “elegir ser leal o ser otro 'lamefalcon'”, y añadió: “Para que veas que no soy faltoso, procuro no serlo, podría decir Barbón eres tonto, pero no lo voy a decir aunque lo piense”. Y terminó: “Ya lo sabes, cuando quieras vuelves a por más. Tengo programa todos los días”.