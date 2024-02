Pilar Alegría responde a Feijóo “por alusiones”: “No tengo una hija, sino un hijo, y no va a un colegio privado”

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no se ha callado ante los comentarios despectivos que ha hecho sobre ella el periodista Federico Jiménez Losantos mientras entrevistaba esta mañana al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que reaccionaba sonriendo.

“Por alusiones: no tengo una hija, sino un hijo. No va a un colegio privado, sino público. Hice mi carrera y un máster después. Si no dice la verdad en algo así, qué no pasará con el resto. Las palabras machistas de Losantos y la sonrisa cómplice de Feijóo hablan por sí solas”, ha escrito Alegría en Twitter esta tarde.

“Estuvo en una guardería, cambió dos pañales, limpió algún moco”

La ministra respondía así a lo que se ha dicho de ella este viernes en los micrófonos de esRadio. En una conversación distendida entre Feijóo y Losantos, el líder del PP comenzaba a hablar de la ministra –“Alegría es el apellido”, resaltaba–, y Losantos le cortaba: “¿Usted sabe que no acabó nunca una carrera? Tiene un grado en Educación Infantil”. “Ah, pues no lo sabía”, replica Feijóo. “Creo que estuvo seis meses en una guardería, cambió dos pañales, limpió algún moco, poco tiempo, eh, no terminó el año, ese es su currículo real”, lanza Losantos en tono clasista, ante la atenta mirada de Feijóo, que mientras tanto sonríe.

“Por supuesto, su niña va al colegio privado más caro de Zaragoza”, prosigue Losantos; “esta es la ministra de Educación”... “ahora prácticamente tienes una carrera segura, y casi dos si quieres. Pues ella no lo ha conseguido, en Zaragoza”, incide con sorna el periodista.

Losantos insinúa que la portavoz del Gobierno no sabe “lo que quiere decir los estatutos”, y vuelve sobre la idea de que Alegría es “de estas de Zaragoza, muy echá p’alante”. “Cuando habla, yo me quedo atónito”, remacha.

La ministra ha lamentado públicamente estas palabras “machistas” en sus redes sociales, y ha puesto la pelota en el terreno de Feijóo por su “sonrisa cómplice” y por no velar por la verdad.