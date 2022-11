La portada del New York Post sobre la candidatura de Trump: “Un señor de Florida hace un anuncio”

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump anunció en la noche de este martes su intención de volver a gobernar el país. El magnate, aficionado a generar titulares y ocupar portadas, especialmente entre los medios afines, se ha encontrado esta mañana en uno de sus antiguos aliados mediáticos, The New York Post, una simple línea burlona en la parte baja de su página principal: “Un señor de Florida hace un anuncio”.

La portada de este miércoles del tabloide propiedad de News Corp, el imperio mediático de Rupert Murdoch, dedica la mayor parte de su espacio a una matanza en Idaho y deja un breve titular en la parte baja a una de las principales noticias de la política nacional del día, pero sin demasiada especificidad. “FLORIDA MAN MAKES ANNOUNCEMENT (Un señor de Florida hace un anuncio”, y una llamada al resto de la información en la página 26. Ese señor del sureño estado del país es el expresidente de Estados Unidos, al que en otro tiempo ese medio trataba mejor.

La noticia sí ha impactado en la cobertura de la mayoría del resto de medios nacionales de Estados Unidos. The New York Times, en menor medida, The Wall Street Journal o The Washington Post han centrado la primera página de su edición de este martes en el anuncio de Trump o al menos en la repercusión que puede tener dentro del Partido Republicano, que la semana pasada fue derrotado por los demócratas en las elecciones legislativas, o de medio término. “Trump anuncia su candidatura mientras ignora el retroceso de su partido”; “Trump entra en la campaña de 2024 tras unas duras legislativas para la oposición”; o “El Partido Republicano se piensa dos veces lo de Trump”, rezaban algunas de las portadas en los kioscos del país esta mañana.

La burla de The New York Post (TNP), que está entre los diez periódicos más leídos de Estados Unidos, sigue a una serie de portadas críticas con el expresidente publicadas en los últimos días. “Negacionistas negados”, decía hace apenas dos días –tras la proclamación de los resultados definitivos de las elecciones– su primera página, con una foto del multimillonario cariacontecido y el subtítulo: “Los votantes castigan a los candidatos que apoyó Trump”.

Hace apenas una semana, publicaba otra con el titular “Trumpty Dumpty”, un juego de palabras con la canción inglesa Humpty Dumpty, un personaje con forma de huevo, torpe y errático. “Don, who couldn’t build a wall, had a great fall (Don, que no puedo construir un muro, sufrió una caída”, en referencia al fracaso electoral. Un día antes, tras las elecciones, en las que salió fortalecido el republicano gobernador de Florida, Ron de Santis, The New York Post tituló, con otro juego de palabras: “DeFUTURE (ElFuturo)”.

Las críticas y burlas del medio propiedad de Murdock, editado por Col Allan, son llamativas por la historia que une a ese medio con el magnate y expresidente, que en el pasado dijo abiertamente que era su tabloide favorito. Tras las elecciones de 2020, que dieron la victoria a Joe Biden, un Trump derrotado persistía en las acusaciones de fraude y negaba la legitimidad del resultado. El diario pidió entonces al mandatario que abandonase lo que calificó de “oscuro desfile” y reconociese la derrota.

“Tenías todo el derecho a investigar las elecciones, pero seamos claro: esos esfuerzos no han encontrado nada”, advertía, y continuaba: “Entendemos, Señor presidente, que esté enfadado por su derrota [...] Pero continuar por esta senda es ruinoso. Le ofrecemos, desde un periódico que le ha apoyado y defendido, que si quiere cimentar su influencia, incluso pensando en volver a presentarse en el futuro, debe canalizar su furia hacia algo productivo”.

Lejos quedaban así aquellos tiempos en los que Trump y el Post eran parte de la misma cosa. Hace varias décadas, un entonces exitoso empresario, todavía con la ambición política dormida, usaba el rotativo para sacar a la luz pública información puntual sobre sus escarceos amorosos. Hace cuatro años, el periodista Jill Brooke contó al Hollywood Reporter cómo cuando él formaba parte de la redacción del periódico Trump se las ingenió para que Marla Maples, una de sus amantes en los 90, les diese unas declaraciones que llevaron a la portada junto a una cara sonriente del constructor: “El mejor sexo que he tenido”.

Mucho después llegarían las portadas victoriosas. “President Trump. Decían que era imposible”, decía la del 9 de noviembre de 2018, tras el triunfo en las presidenciales frente a Hillary Clinton. Pocos años antes, en 2015, el medio saludaba las intenciones de Trump de presentarse con el logo de su empresa en letras doradas sobre la Casa Blanca y sus declaraciones: “Me apropiaré de la Casa Blanca”. Era la misma persona que este miércoles se había convertido en un simple hombre en Florida anunciado cosas.