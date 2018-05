El presidente del Consejo Europeo carga contra Trump: "Con amigos así, ¿quién quiere enemigos?"

La distancia entre la UE y el gobierno de Estados Unidos por el acuerdo nuclear con Irán o el comercio entre ambos territorios son cada vez más evidentes. El último en demostrarlo ha sido el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha cargado directamente contra Donald Trump. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, en la que se ha escrito "con amigos así, ¿quién quiere enemigos?".

Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm.