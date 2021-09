'Tax the rich': Alexandria Ocasio-Cortez pide subir impuestos a los ricos con un mensaje en su vestido

La representante demócrata de EEUU Alexandria Ocasio-Cortez ha querido mandar un mensaje en su primera aparición en la Met Gala 2021. 'Tax the rich' ("impuestos para los ricos"), se podía leer este lunes por la noche en el vestido que ha lucido la congresista en la esperada gala de este año, que llega ahora, tras su cancelación en 2020 debido a la pandemia, para coincidir con el fin de la Semana de la Moda de Nueva York.

El vestido, una pieza blanca sin tirantes diseñado por Brother Vellies, llevaba la llamativa frase escrita en color rojo en la espalda. Coincide con el mensaje que Ocasio-Cortez ha querido dar durante los últimos días, criticando al senador Joe Manchin por retrasar la aprobación de un proyecto de ley de infraestructura que cuesta 3,5 billones y que estará destinado a "infraestructura humana".

Mujeres y comunidad LGTBI

La temática de la gala siempre se inspira en la próxima exhibición del Instituto de Moda del Met y a veces es difícil de entender, como ocurrió con el estilo camp elegido hace un par de años, pero en este caso no había duda de que se buscaba un homenaje a la patria: In America: A Lexicon of Fashion (En EEUU: un glosario de la moda).

El de Alexandria no ha sido el único traje reivindicativo en la gala. La congresista Carolyn B. Maloney, de 75 años, ha querido recordar a las sufragistas y reivindicar los derechos por las mujeres a través de su outfit. En el vestido se leía Equal Rights for Women (Igualdad de derechos para las mujeres) y lo acompañaba con un bolso de mano en el que ponía 'ERA YES', haciendo referencia a la enmienda que aboga por la igualdad de derechos en EEUU.

Por su parte, la modelo Cara Delevingne también ha usado su look de Dior para apoyar a las mujeres. En un chaleco que simulaba ser antibalas se podía leer el mensaje 'Peg the Patriarchy', llamando así a acabar con el patriarcado.

También ha destacado la celebración de la comunidad LGBTI, con Lil Nas X, rapero abiertamente homosexual, llegando "a lo Lady Gaga" y quitándose capas para revelar tres conjuntos; Ben Platts vestido de "cowboy gay" y Daniel Levy luciendo en su pecho un alegato por el matrimonio igualitario.

Por su parte, la futbolista californiana Megan Rapinoe, que ha sido muy crítica con Donald Trump y los republicanos, también ha hecho un guiño a su comunidad con un bolso con el mensaje 'In gay we trust' ("en los gays confiamos") que acompañaba a un traje con los colores de la bandera estadounidense.