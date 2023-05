Wallapop pide perdón por su campaña del Día de la Madre en la que simulaba una llamada: “Recordó situaciones de dolor y tristeza”

El servicio de compra-venta de artículos de segunda mano Wallapop ha pedido perdón este lunes después de las críticas recibidas por su campaña del Día de la Madre: “Recordó, de forma involuntaria, situaciones causantes de dolor y tristeza”, ha dicho en un comunicado.

Para esta ocasión, a la empresa se le ocurrió la idea de enviar una notificación que simulaba una llamada perdida de la madre del usuario que tiene instalada en su móvil la aplicación en la que le recuerda que venda aquello que no usa. “Mamá. Llamada perdida. Te está llamando para que vendas lo que no usas”, puede leerse en la notificación.

La campaña fue condenada en las redes sociales, en las que muchos usuarios lamentaron la poca visión de la compañía. “Mi madre murió hace 5 años. Hoy casi se me sale el corazón (...) No sé, igual no está muy acertado. Dadle una vuelta”; “Simular una llamada de un ser querido no es la forma de publicitar más acertada”; “Saliendo del cementerio tras llevar unas flores a mi madre por el aniversario de su fallecimiento, me llega esto. Se me encoge el corazón. Rota”, fueron algunos de los mensajes que se lanzaron.

Saliendo del cementerio tras llevar unas flores a mi madre por el aniversario de su fallecimiento, me llega esto. Se me encoge el corazón. Rota. @wallapop, vuestra estrategia de marketing que no tiene en cuenta a las huérfanas, me ha destrozado el día. Más, si cabe. pic.twitter.com/gjrJPuBTRt — Yasmina (@yasbaa_) 7 de mayo de 2023

Oye @wallapop

Mi madre murió hace 5 años. Hoy casi se me sale el corazón cuando me llega una notificación que dice "Mamá. Llamada perdida"

No sé, igual no está muy acertado. Dadle una vuelta. pic.twitter.com/lPbiJQfqIs — Lucía M. Taboada (@merylou) 7 de mayo de 2023

Señores de @wallapop mi madre falleció hace ya 3 años. Ni puñetera gracia pic.twitter.com/gOJJqg8uyS — naiek (@_naiek) 7 de mayo de 2023

Esta puñalada tan dolorosa a qué responde, @wallapop? Q más quisiera yo que me estuviera llamando mi madre...

Como no es poco punzante este día para las que las hemos perdido, pues apretad un poco más, cariñas. pic.twitter.com/FahMyZSWLZ — Cris 💚💜🔻 SHE/HER (@Crispichispi) 7 de mayo de 2023

Aunque había quienes defendían el “derecho” de Wallapop a publicitar sus servicios en el Día de la Madre de la forma que sea, la propia empresa este lunes ha emitido un comunicado en el que expresan sus disculpas por la –nada acertada– campaña. “Nos gustaría decir que lamentamos profundamente el malestar generado”, ha comenzado la web de compra-venta en la nota difundida en sus redes sociales.

Wallapop ha asumido que “no han tenido en cuenta” las distintas realidades de todos sus usuarios y se ha comprometido a tomar medidas para que no vuelva a suceder algo parecido en el futuro: “Hemos analizado todo lo sucedido y tomado nota de vuestro feedback para aplicar las acciones más adecuadas”, concluye el comunicado.

Para evitar episodios como este, algunas compañías ofrecen a sus usuarios la posibilidad de pedir que no les lleguen notificaciones en fechas como la del Día de la Madre. “Como tu alegría nos importa, queremos darte la oportunidad de parar la comunicación hasta el 7 de mayo, si así lo quieres”, dice un correo electrónico de la empresa de venta de flores Colvin, en el que incluyen un enlace en el que poder dar de baja la recepción de mensajes hasta después de ese día.