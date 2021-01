"Antonia Scott y Jon Gutiérrez están en el supermercado comprando los ingredientes necesarios para preparar una tortilla de patatas. De pronto, unos terroristas entran por la puerta y los acribillan a tiros. Las balas impactan en los tarros de los estantes mientras la mayonesa les cae encima". Juan Gómez-Jurado nunca ha sometido a sus dos personajes más celebrados a semejante escena, pero, como él mismo afirma, podría haberlo hecho y no le habría costado nada imaginarse qué sensaciones estarían experimentando: "Sería fácil porque yo he estado en un supermercado". El ejemplo le vale para explicar que un escritor siempre tiene una parte de su cerebro recopilando datos para sus novelas, también cuando entra en una tienda, o cuando va al mecánico. Quizás, incluso cuando se enfrenta, por primera vez en su vida, a conducir un programa de televisión nada menos que como presentador y nada menos que en prime time, un reto que encajó con muchísima ilusión hace ya algunos meses y que está deseando mostrarle al público. No hará falta que espere mucho más. A partir de mañana mismo, cada jueves a las diez de la noche Juan Gómez-Jurado al lado de colaboradores de la talla de Javier Cansado, Néstor Marqués, Javier Traité, Margarita Sánchez-Romero o Miguel Iríbar (entre otros muchos) arrancan 'El condensador de fluzo' (Lacoproductora) en La 2 de TVE.

