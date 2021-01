Cuando Bobby Sands murió por inanición en 1981 ya hacía un lustro que los presos del IRA Provisional, una ramificación del Irish Republican Army, habían iniciado un proceso de protestas para lograr que las instituciones británicas los trataran como presos políticos en lugar de como delincuentes convencionales. Sands falleció tras una huelga de hambre que duró 66 días y su muerte provocó una auténtica ola de apoyo en Irlanda del Norte. La suya sería solo la primera de las diez muertes que se sucederían ese mismo año, todas ellas por la misma causa. Sin embargo, los actos reivindicativos habían comenzado mucho antes, en 1976, con la 'Protesta de las Mantas' y la 'Protesta Sucia', un proceso que puso más de una vez contra las cuerdas al Gobierno británico y que tuvo en esa 'Protesta Sucia' su dimensión más extravagante. En su libro 'No digas nada' (Reservoir Books), el periodista de The New Yorker Patrick Radden Keefe realiza un recorrido por las tres últimas décadas de actividad del IRA, en las que se enmarcan las reivindicaciones en la prisión de Long Kesh.

