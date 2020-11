En España, la industria de los videojuegos facturó, en 2018, 1.530 millones de euros. La del calzado generó casi 2.700 millones a través de exportaciones en 2019. Las dos cifras son altas, pero no tanto como los 3.000 millones de euros que los españoles, en conjunto, tiramos a la basura cada año en forma de comida. No es baladí. El dato convierte a España en el séptimo país de la Unión Europa (UE) que más alimentos desperdicia —con 7,7 toneladas anuales— por detrás de otros como Reino Unido o Alemania, que se sitúan en el primer y segundo puesto según publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cada español tira a la basura 179 kg de alimentos al año. Son verduras, hortalizas, pescados y carnes que quedan en "platos demasiado llenos" —tal y como aseguran muchos ciudadanos— o se ponen malos en la nevera y que terminan, en el mejor de los casos, en el contenedor orgánico. Un tercio de toda la comida que se produce a nivel mundial no se consume. Se desecha. Es algo que organizaciones como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) consideran inasumible tanto a nivel económico como, sobre todo, a nivel ecológico.

