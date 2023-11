elDiario.es participa en el Dijous Bo 2023

La delegació balear d'elDiario.es participarà en la fira del Dijous Bo que se celebra aquest 16 de novembre a Inca. Aquesta és una de les festes més importants de Mallorca i reuneix cada any a més de 200.000 participants.

elDiario.es Balears vol estar present en aquest esdeveniment tan important que se celebra a Mallorca i, per això, l'equip complet visitarà Inca. Hi participaran Angy Galvín, directora de la delegació, Esther Ballesteros, redactora, i Verónica Torrico, responsable comercial.

El diari disposarà d'un stand juntament amb la resta de mitjans de comunicació, que estarà ubicat a la Plaça Mallorca. L'horari és de 9.00 a 14.00 hores.

Si ja ets soci...

Pots venir a Inca i aprofitar l'ocasió per ampliar la teva col·lecció de revistes. Com ja saps, el diari edita trimestralment una revista (en paper i en PDF) i l'envia a la seva comunitat de socis. Si et manca qualsevol exemplar, pots venir a cercar-lo gratuïtament.

També t'ajudarem amb tots els dubtes que tinguis sobre el teu compte de soci: pagaments, renovacions, aportacions a l'edició local, etc. Recorda que pots dedicar part de la teva quota de soci o sòcia d'elDiario.es a la delegació balear a través d'aquest enllaç.

… i si encara no ho ets

També pots venir a Inca per fer-te soci d'elDiario.es. Nosaltres t'ajudarem amb el procés i t'explicarem tots els avantatges de ser soci del diari. A més a més, podràs endur-te totes les revistes que vulguis de manera gratuïta.

I, independentment de si ets soci o no, pots fer-nos una visita per conèixer-nos i xerrar amb nosaltres sobre la salut del periodisme o l'actualitat política balear. Estarem encantades de compartir una estona amb tu i explicar-te com fem la nostra feina.