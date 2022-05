El I Congreso Nacional Networking Inclusivo y Accesible se celebrará en Conil

Los próximos días 1 y 2 de Junio tendrá lugar el I Congreso Nacional de Networking Inclusivo y Accesible, que se celebrará en Conil en el Hotel Ilunion Calas de Conil, y va a suponer un antes y un después en la percepción hacia la discapacidad en el mundo laboral, tendiendo puentes, rompiendo estereotipos y muros para que dejen de ser infranqueables, removiendo conciencias a fin de promover la inclusión laboral.

Este fantástico proyecto surge de la mano de su directora, Ana María Sanjuán, Ceo de HumAna & Mente Comunicación Saludable, que liderando su sueño se ha acompañado de un equipo conformado en total por ocho mujeres, que a lo largo de un camino recorrido durante estos meses atrás, llenos de ilusión y arduo trabajo, han venido desarrollando dinámicas, acciones y formación sobre discapacidad, comenzando desde Octubre del año pasado, el viaje hacia un fin común que continuará con la celebración del Congreso, siendo éste el culmen , que no final de un recorrido de experiencias , emociones y aprendizaje del equipo asi como de cada una de las personas que nos han venido acompañando y apoyando hasta llegar a nuestro primer destino, que será en Conil.

Está siendo todo un lujo poder contar en este camino, con todos los colectivos y agentes activos, tal y como se había planteado a fin de conseguir metas y objetivos clarificados, agradeciendo la presencia y apoyo de administraciones, instituciones, asociaciones, empresas, personas con y sin discapacidad reconocida, aunando esa maravillosa diversidad en el Congreso que será un inicio del cambio, la transformación y la puesta en acción tras reflexionar, aprender y concluir que todas las personas tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades sin etiquetas ni estereotipos.

I Congreso Nacional Networking Inclusivo y Accesible en Conil

El congreso será un viaje de ponencias, sensaciones, aprendizajes, reflexiones, y conclusiones donde se vivirá intensamente desde las gafas de la diversidad, estando acompañados por magníficos ponentes como Cisco Garcia, Cipri Quintas, Irene Villa, Alicia Aradilla, Josema Gómez, Nohelis Ruiz A., Débora Espinel, Almudena López, Ramon Barrera, Gloria Bazán y Alba Jiménez.

Por último, no podemos olvidar que el Congreso Inclusivo, es un proyecto de Innovación Social y Empresarial, donde existe una accesibilidad real, siéndolo no sólo para las personas que acudan al Hotel Ilunion donde tendrá lugar, sino también para las personas que quieran disfrutarlo in streaming, tratándose de un congreso donde tienen cabida todas y cada una de las discapacidades, habiéndose cuidado hasta el último detalle, siendo relevante igualmente el espíritu solidario ya que se están recaudando aportaciones y donaciones de empresas en apoyo al Congreso para poder ayudar a asociaciones que trabajan con personas con discapacidad de la provincia, como son Aspanido Jerez y Ahinco Conil.

Estando casi en vísperas del congreso y ante el “cartel de no hay entradas”, solo invitar a las personas que quieran disfrutar de las vivencias del Congreso y acompañar al equipo y todas las personas participantes y colaboradoras, podrán tener acceso in streaming a través de las redes sociales del Congreso.

¡Comienza la cuenta atrás!