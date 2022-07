San Fermín: Descubre los accesos para personas con discapacidad

Este miércoles 6 de julio han arrancado las fiestas de los Sanfermines en Pamplona, con el 'Chupinazo' protagonizado por el pamplonés Juan Carlos Unzué, que convive con una grave enfermedad como la ELA. Así, el Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado diferentes espacios y accesos para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de San Fermín 2022.

Discapacidad: ¿Cuál es el impuesto por comprar una vivienda?

Saber más

A través de diferentes medidas, desde el Gobierno Local de Pamplona esperan que las personas con discapacidad también puedan disfrutar de las diferentes actividades previstas para San Fermín 2022. Entre estas actividades se encuentran los encierros, novilladas, corridas, concursos cortes con toros en punta o concursos de ganaderías navarras de lidia en la modalidad de anilla.

Así, el Ayuntamiento pamplonés ha organizado un dispositivo para que las fiestas de los Sanfermines sean accesibles a las personas con discapacidad. Por ello, las personas con movilidad reducida también podrán acceder a la plaza de toros para disfrutar de los tradicionales encierros o corridas típicos de estas fiestas.

Acceso a personas con discapacidad

En este sentido, la organización ha dispuesto de 10 entradas para personas con discapacidad para cada día de la Feria del Toro, que tendrá lugar del 5 al 14 de julio; ambos días incluidos. Por otra parte, también se reservan 12 entradas diarias para personas con discapacidad y movilidad reducida para los encierros del día 7 al 14 de julio; así como otras 12 entradas para sus acompañantes.

Desde el Ayuntamiento de Pamplona advierten que las personas que obtengan dichas plazas deberán hacer uso de ellas. Al respecto, señalan que “en caso de que una persona, por circunstancias especiales, no pudiera asistir, debe comunicarlo lo antes posible para que otra persona pueda ocupar su puesto, motivo por el cual se establecerá una lista de espera”.

Además, desde la Casa de la Misericordia aclaran que no se devolverá el dinero de las entradas correspondientes, a no ser que la persona en cuestión comunique la no asistencia con el tiempo suficiente para que pueda redistribuirse dicha entrada.

Las personas con discapacidad disponían hasta el pasado 22 de junio para solicitar la obtención de dichas plazas a través de cualquiera de las asociaciones de discapacidad pertenecientes a CERMIN. Así, las entradas se han repartido por sorteo estricto, teniendo en cuenta las diferentes solicitudes realizadas por los ciudadanos para cada uno de los espectáculos taurinos que se celebrarán en los Sanfermines de 2022.