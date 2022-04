¿Puedo solicitar una pensión por incapacidad permanente cobrando el paro?

Una persona que se encuentre en situación de desempleo contributivo, más conocido como el paro, podrá acceder a una pensión de incapacidad permanente ya que se encuentra en una situación asimilada al alta. Es decir, en el momento de realizar la solicitud no es necesario estar en una baja médica. Si se cumplen las condiciones, no existiría ningún tipo de inconveniente.

¿Por qué me pueden quitar la pensión de incapacidad permanente?

Solicitar la incapacidad permanente estando desempleado será posible tanto si se está percibiendo un subsidio por desempleo como si no se está recibiendo ningún tipo de compensación económica por estar en paro. Lo realmente importante será estar inscrito como demandante de empleo.

¿Qué necesito para pedir una incapacidad permanente estando en paro?

Para poder acceder a una pensión de invalidez, y que el INSS la reconozca, una de las condiciones imprescindibles es precisamente la de sellar el paro. Al dejar de sellar el paro, además de no recibir la prestación por desempleo, el interesado no se encontraría en una situación asimilada al alta, por lo que no se podría solicitar la incapacidad permanente.

En caso de no recibir ningún tipo de subsidio, el requisito para acceder es estar inscrito como demandante de empleo. Además, es importante demostrar que no se ha dejado de buscar trabajo en ningún momento para la aprobación de la pensión.

¿Y qué ocurre si mi situación es de no alta?

En caso de que no se disponga de una situación de alta o asimilada de alta, también existe una posibilidad de conseguir una pensión de incapacidad.

Para ello, se tendrán que acreditar 15 años de cotización, como mínimo, siendo 3 de ellos dentro de los últimos 10. Esta condición excepcional solo se tendrá en cuenta si se trata de una incapacidad absoluta o de una gran invalidez.

Hay que tener en cuenta que la incapacidad permanente se suele dar a las personas que, aunque quieren ejercer una actividad profesional, no pueden por una lesión o enfermedad. Es por esto por lo que resulta tan importante sellar el paro. Es la única forma de demostrar que se desea trabajar.

Estar en paro no supone ningún tipo de impedimento para que la Seguridad Social pueda aprobar una pensión por incapacidad permanente. Lo realmente importante es demostrar que, aunque se quiere acceder a un puesto laboral, no es posible hacerlo, tanto si se está recibiendo un subsidio como si no se está percibiendo ningún tipo de ayuda económica.