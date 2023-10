Alumnado de Bellas Artes de Sevilla apoya las movilizaciones de los modelos en vivo y suma sus propias reivindicaciones

Alumnado de Bellas Artes de Sevilla, una de las facultades de Europa que ofrece clases con modelos de posado en vivo, se ha concentrado este viernes a las puertas de su centro universitario para apoyar las movilizaciones que los 19 profesionales que ejercen esta labor en la Hispalense vienen realizando en las últimas semanas para denunciar su situación laboral ya que siguen “sin noticias” ni de la institución académica ni de la empresa Serveo. “Los modelos son imprescindibles. Llevamos dos semanas sin ellos y no tiene nada que ver, porque no aprendemos nada”, resume María del Mar, que cursa tercer curso y que, como otros compañeros, va a aprovechar las reivindicaciones de los y las modelos para dar salida a las quejas por determinadas cuestiones del propio alumnado de la Facultad de Bellas Artes. La Universidad de Sevilla informa que está en marcha el proceso de una nueva contratación de los servicios de posado con un nuevo pliego de contratación, mejorando considerablemente las anteriores condiciones laborales, y que la publicación definitiva del contrato de adjudicación será en la segunda parte del mes de noviembre.

La protesta, ante la huelga indefinida que mantienen los modelos desde el pasado 10 de octubre, ha discurrido con normalidad y los presentes han querido echar una mano a las reivindicaciones laborales de un colectivo sin el que, afirman, no pueden desarrollar algunas de sus clases. June, también de tercero, explica que uno de los motivos que le llevó a elegir la Universidad de Sevilla como beneficiaria del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE) fue precisamente la existencia de estos modelos en vivo. Procedente de Bilbao, el asunto le ha cogido “desprevenida” y apoya “sin duda” la reivindicación porque los modelos “sufren una desigualdad”.

Guille, que acompaña a sus compañeras, se pronuncia en similar sentido: “Si la US presume de ser una de las universidades con más modelos, ¿qué le queda si se tienen que poner en huelga para defender sus derechos laborales?”, apunta, diciendo que “son muy necesarios” y lamentando que la institución esté “orgullosa de sus modelos, pero los tratan mal”. Los tres protestan, paralelamente, por la “mala organización” en la propia Facultad y el precio que tienen que pagar por los materiales de algunas asignaturas. “En Bilbao nos pagaban casi todo, pero veo que aquí no ocurre lo mismo”, apunta June.

En la misma línea comenta Julia, de cuarto curso, que recuerda que, antes de entrar en la Facultad, “me dijeron que si quería aprender a dibujar posados en vivo tenía que venir a Sevilla a estudiar”. “Es una actividad muy complicada, de muchas horas. Pensaba que estaban bien remunerados, y creo que no se les ha escuchado. No cobran nada si un profesor no cuenta con ellos para algunas clases, y creo que sufren una discriminación total, por eso estamos aquí apoyándolos”. A su juicio, deberían hacer “más presión” hacia arriba porque “están pidiendo un salario humano, no son un material inerte”.

Moviéndose por grupos de Whatsapp

La concentración, al igual que en anteriores ocasiones, ha contado con una serie de posados en la calle, visibilizando así el trabajo del modelo y reivindicando el papel que cumplen en la enseñanza de las disciplinas artísticas. Los representantes de los modelos en vivo, Cristian Carcereri e Isaac Oliva, delegado de personal del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), explican a SevillaelDiario.es que su movilización ha servido de acicate para que parte del alumnado empiece a movilizarse para denunciar otras cuestiones de la propia Facultad de Bellas Artes.

Denuncian la “política de silencio” en el seno de la Hispalense ante las protestas del colectivo de modelos y el hecho de sentirse “en un desamparo total”. “La Universidad no se sienta con nosotros y la empresa dice que todo depende de la Universidad”, argumenta Oliva. “Somos la punta del iceberg del problema”, añade Cercereri, que apunta que la concentración del alumnado se ha organizado “con poco tiempo esta vez” pero que “la semana que viene tienen prevista una asamblea y están estudiando un parón académico más serio”, advierten. 'Universidad de Sevilla y Serveo nos decís que hay mejora, pero no las vemos', reza una de los carteles junto a otros como 'Modelos en extinción, en movimiento contra la precarización' o 'Dignidad laboral'.

Julia, la estudiante de cuarto, indica en esa línea que el alumnado se está moviendo en los últimos días por grupos de Whatsapp y, precisamente, tienen previsto reunirse para “aprovechar” y denunciar algunas cuestiones como las que apuntaban los estudiantes en cuanto a “mejoras en las condiciones académicas, el coste de los materiales para algunas asignaturas, faltas sin cubrir de profesorado de baja y programas que no se adaptan a algunas circunstancias”, explica. “Hemos pagado la matrícula para dibujar posados, pero ahora no hay modelos”, pone como ejemplo al hilo de la movilización laboral.

Una representación de los modelos en vivo tiene este mismo viernes una cita en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para trasladarle de primera mano sus circunstancias laborales. Doce años después de que el colectivo de modelos recurriera a la huelga como vía para mejorar sus condiciones laborales, los trabajadores y trabajadoras han presenciado cómo el servicio que ofrece la Universidad de Sevilla a través de una subcontrata sigue sin las mejoras que habían venido reclamando.

La postura de la Universidad de Sevilla

Fuentes de la Hispalense consultadas por este periódico quieren “dejar claro” que los modelos “no son trabajadores propios de la Universidad” y que “trabajan para la empresa Serveo”. “La Universidad tiene externalizado este servicio desde el año 2003, al igual que la mayoría de las facultades de Bellas Artes de España, entre ellas Madrid, Granada, Vigo, Murcia, Teruel, etc”, apuntando que “en otros centros del país han prescindido de este servicio”.

“En este momento, nos encontramos en el proceso de una nueva contratación de los servicios de posado para la Facultad de Bellas Artes. Un proceso que se resolverá en breve y en el que solo permanece la actual empresa”, argumentan. “El plazo para la publicación definitiva del contrato de adjudicación serán entre el 14 y 17 y la firma entre el 19 y 23 de noviembre”, detallan las fuentes.

La Universidad de Sevilla, añaden, “ha elaborado un nuevo pliego de contratación mejorando considerablemente las anteriores condiciones laborales, especialmente, en lo referente a remuneración por hora, tiempos de descanso, tipo de posado, así como un riguroso control en la protección de los derechos de imagen de los propios modelos. Desde la Hispalense se ”valora especialmente“ a estos trabajadores porque ”aportan un valor añadido a la Facultad de Bellas Artes“, insistiendo en que ”la US es de las pocas universidades de España que mantiene el posado en vivo“.