Los archivos del Pentágono: una historia sobre el servicio de la prensa “a los gobernados”

“La prensa está al servicio de los gobernados, no de los gobernantes”, afirmaba el auto del Tribunal Supremo que dio la razón al Washington Post y a The New York Times tras haber publicado los conocidos como papeles del Pentágono o Informe McNamara. Se trataba, ni más ni menos, que de 7.000 páginas donde el secretario de Defensa de Kennedy narraba el encubrimiento que las administraciones de cuatro presidentes estadounidenses habían hecho de la guerra de Vietnam entre 1945 y 1966, que se alargó aun sabiendo que no se iba a ganar y que costó la vida de casi 60.000 soldados norteamericanos.

Este punto de partida es la primera razón para ver la película The Post: los archivos del Pentágono, este domingo 13 de agosto en el cine de verano del patio de la Diputación de Sevilla, dentro del ciclo 'Periodismo y cine: la actualidad en primer plano' que lleva a cabo en colaboración con elDiario.es Andalucía con motivo de su décimo aniversario. 'Los archivos del Pentágono' cuentan una historia real.

Streep, Hank y Spielberg

La segunda es que se trata de una lucha de poder entre el abuso del mismo por parte de algunos gobernantes y la prensa. Una tensión que bien se refleja en el personaje de Katherine Graham, interpretado por Meryl Streep (otro motivo para ver la cinta). Graham es editora del Washington Post (primera mujer en ese cargo) y amiga personal del secretario McNamara y tiene que poner su ética por encima de sus afectos. Su compañero necesario es el director del periódico Ben Bradlee, interpretado por Tom Hanks (Más motivos).

Y un tercer motivo es que la película la dirige Steven Spielberg. El director se lanza en 2017 al mundo del periodismo con esta cinta, después de haber sido el padre de títulos inolvidables como ET, La lista de Schindler, la saga de Indiana Jones, Salvar al soldado Rayan, Parque Jurásico, Los Goonies o El color púrpura, y más recientes como la revisión de West Side Story o su historia de infancia Los Fabelman. La música de John William añade interés.

La cita con este ya clásico del cine sobre periodismo será este domingo a las 22.15 y las entradas (4 euros) se pueden comprar on line en esta web o en la taquilla del Patio.