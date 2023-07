Camisetas amarillas el 23J para recordar que los niños sufren calor todo el año

Escuelas de Calor, colectivo que lucha desde 2017 por la climatización de los centros escolares andaluces, ha emitido un comunicado en el que cita que la próxima jornada electoral del 23 de julio, “más allá de ser una oportunidad para el cambio político o no, lo será también para comprobar las condiciones de temperatura que existen en los centros educativos andaluces y que padecen nuestras/os escolares y sus docentes”, por lo que instan a acudir a las urnas con camisetas amarillas, el color representativo de sus demandas.

Ha recordado que, a medida que se acercaban las elecciones generales del 23J, “se han sucedido las publicaciones en prensa que resaltaban la preocupación por las condiciones de temperatura que iban a tener que soportar los miembros de mesas electorales y la ciudadanía que acuda a ejercer su derecho al voto”.

Los únicos edificios públicos sin climatizar

Recuerda que de todos es conocido que los colegios e institutos andaluces son los únicos edificios públicos sin climatizar, “y los que lo están han sido costeados por las propias familias y AMPA, a pesar de que no es su responsabilidad y que supone un copago que no se daría de ser un hospital o un centro cívico, por poner dos ejemplos”.

Así, concretan que el 23J, la plataforma de familias Escuelas de Calor llevará a cabo acciones para denunciar esta situación y el incumplimiento de la Ley de Bioclimatización, que lleva tres años en vigor sin ni siquiera haber recibido nunca dotación presupuestaria “en los presupuestos del gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla, sin haber iniciado su desarrollo reglamentario y habiéndose cumplido los plazos de algunas de las medidas que contempla este texto legislativo”.

Estos planteamientos de urgencia de cara a la jornada electoral del 23J “revelan que la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla no ha hecho los deberes respecto a la Ley de Bioclimatización, firmada por él en BOJA en 2020 y aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz”, defienden, y añaden que “desde Escuelas de Calor insistimos en que las obras de climatización mediante refrigeración adiabática que se han realizado aprovechando los fondos europeos Next Generation, no es la aplicación de la ley de bioclimatización.

“Aprovechamos para invitar al electorado a votar con ropa amarilla, el color de Escuelas de Calor como plataforma de lucha por la bioclimatización de los centros educativos desde 2017, y a subir las fotos a las redes sociales para denunciar el incumplimiento de la Ley de Bioclimatización”, e incluso con un abanico del mismo color si se cuenta con él a mano.