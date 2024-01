El 'chófer de los ERE' ratifica en el juicio su inculpación en la tramitación de ayudas públicas

Juan Francisco Trujillo, antiguo chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero fallecido en octubre de 2020 tras su condena un año antes por el caso de los ERE, ha ratificado este lunes “totalmente” sus comparecencias previas en la fase de instrucción del caso sobre las ayudas autonómicas recibidas y la relación con su 'jefe'. Se trata de un proceso judicial extendido en el tiempo que ha pasado ya por cuatro jueces (dos jubilados, uno que solicitó el traslado y otro que se abstuvo por haber sido alto cargo de la Junta) y en el que la Fiscalía Anticorrupción le pide una pena de 14 años de prisión, 30 de inhabilitación y una indemnización de 1,5 millones de euros por las ayudas concedidas por Guerrero.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado el juicio de esta pieza separada de la macrocausa de los ERE. Durante la fase de cuestiones previas, Trujillo, quien fue chófer de Guerrero entre 2003 y 2007, ha renunciado a su abogado argumentando que no se siente bien atendido en las valoraciones emitidas por el mismo, ni en las negociaciones con la Fiscalía: “No confío en mi defensa, no me siento representado”. Tras efectuar la renuncia ha solicitado que se le asigne un abogado de oficio para el juicio pero la jueza se lo ha denegado argumentando que ya había comenzado la vista oral.

Trujillo, ya en su interrogatorio, ha ratificado las declaraciones que prestó durante la fase de instrucción, entre ellas las que figuran las referentes a la póliza que suscribió a nombre de su madre y las realizadas con motivo de la entrada y registro realizadas en su domicilio de Jaén para investigar su relación con Guerrero y el destino de los fondos públicos concedidos por el mismo. También a las realizadas de marzo de 2012, donde el encausado respondió con detalle a cada una de las pretensiones, tanto las subvenciones recibidas por las sociedades como las pólizas a nombre de su madre.

Exime a su esposa

En todo caso, la intervención de Trujillo en el juicio ha concluido con la única pregunta realizada por su abogado sobre a los 24.000 euros que prestó a su mujer, también procesada por esta causa debido a su responsabilidad civil como supuesta beneficiaria de esos fondos públicos. En su declaración Trujillo la ha eximido de cualquier culpabilidad que se le pueda atribuir por el uso de ese dinero. “Me los devolvió, hipotecó la casa y me mandó más dinero del que le había prestado”, ha dicho ante el tribunal.

Así lo ha refrendado su esposa, Juan Gallego, quien ha ratificado ese relato recalcando que la hipoteca la pidió por un importe de 50.000 euros y que posteriormente le prestó más dinero para saldar otras deudas. “Me dijo que lo ingresara en una cuenta de la empresa”, ha concretado. Además, también ha especificado que, pese a que Trujillo le reintegró después unos 12.000 euros, a día de hoy aún le debe dinero.

En el banquillo de los acusados se han sentado también por los mismos hechos Antonio Alabarracín, exdirectivo de Vitalia, una de las empresas que mediaron ante la Junta de Andalucía para la formalización de las pólizas de prejubilaciones, para el que se solicita seis años de prisión y diez de inhabilitación e Isidoro Ruz Espigares, administrador de una de las empresas del exchófer, para el que la Fiscalía pide seis años y tres meses de prisión y 17 años de inhabilitación.