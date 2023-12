Empresarios y sindicatos de Sevilla se suman a la Diputación en su crítica a la Junta por “romper el consenso” en Fitur

A un mes de que se celebre en Madrid la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) fechada para finales de enero, la provincia de Sevilla continúa manifestando su “preocupación” y “disconformidad” hacia el nuevo modelo de reparto y asignación del espacio planteado para este 2024 por parte de la Junta de Andalucía. Si hasta ahora había sido el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (PSOE), quien había cargado contra la reestructuración del stand andaluz en nombre de los municipios de la provincia, este jueves se han sumado a la crítica el secretario general de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), David Alva, y los secretarios provinciales de CCOO y UGT, Carlos Aristu y Juan Bautista Ginés, respectivamente, en representación de los trabajadores.

Todos ellos, tras reunirse con el máximo representante provincial, han expresado el descontento que dicen sentir empresarios y trabajadores sevillanos al ver mermado su espacio en el escaparate internacional que brinda Fitur, pasando de ocupar una octava parte (un 12,5 %) del pabellón andaluz en las anteriores ediciones a disponer de un escaso 5 %, después de que el equipo del consejero de Turismo, Arturo Beltrán (PP), haya optado por dividir el pastel de Fitur en 20 porciones. Una decisión polémica por haberse tomado sin contar con la opinión de las instituciones provinciales y los colectivos implicados, tal y como ha afeado Javier Fernández en una atención a medios posterior al encuentro, en la que ha defendido que “un cambio de modelo tan drástico como el que se plantea requiere un consenso con todos los actores”.

Por esta razón, los asistentes a la reunión han coincidido en afirmar que el reparto que propugna la Junta para esta edición “rompe el consenso que existía entre las provincias en torno al anterior modelo”. Hasta ahora, el pabellón de Andalucía estaba “dividido en ocho partes iguales, uno para cada provincia”, como ha recordado el presidente de la corporación sevillana, criticando así que con este cambio se priorice “el turismo de costa y de masificación” de las grandes ciudades, “en detrimento del turismo de interior”, en la misma línea que lo hizo hace unos días su homólogo en la Diputación de Jaén, Francisco Reyes (PSOE), alineando así las voces de las dos únicas diputaciones que quedaron en manos socialistas tras las pasadas elecciones municipales del 28M.

“A tiempo” de una rectificación

Partiendo de que “la provincia de Sevilla se siente perjudicada”, el secretario general de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), David Alva, ha llamado a “la responsabilidad de las administraciones” en aras de trabajar para que “todas las partes queden contentas” antes de la celebración del evento internacional. En ese sentido, Alva ha remarcado que “estamos a tiempo de buscar consenso” y de mejorar un sistema “que parece no ser suficientemente equitativo”.

De su lado, el secretario provincial de CCOO en la capital andaluza, Carlos Aristu, ha reafirmado que “Sevilla como provincia de mayor volumen de empresas y trabajadores del sector turístico se siente discriminada con este nuevo modelo”. A ojos de Aristu, “Fitur era hasta este año el espacio de consenso donde todas las provincias de forma solidaria compartían la oportunidad de presentar su oferta turística”. De ahí que traduzca el cambio impuesto por la Junta –“sin haber negociado con nadie”– como una “ruptura del modelo de consenso que ofrece la lectura de que la Junta ve el turismo solo como tumbona, playa y gran hotel”.

Al hilo, el secretario general de CCOO en Sevilla se ha posicionado del lado de los cientos de pequeños negocios hoteleros, de restauración y explotación turística repartidos por toda la provincia, a los que considera los “principales afectados”, por cuando “ven restada la posibilidad de que su oferta turística sea presentada en igualdad de condiciones que otras provincias”.

También el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha mostrado su apoyo a la institución provincial en su petición de rectificación “en favor de que Sevilla tenga su sitio como ciudad importante que es”, entendiendo, del mismo modo que su compañero sindical, que el reparto “perjudica a los trabajadores y empresarios del sector turístico” en una provincia en la que el turismo representa el 20% del PIB, según han apostillado los representantes sindicales.

Recuperar el consenso

Por tanto, la reunión ha concluido con el compromiso de trabajar cada actor en su ámbito y de emplazar juntos al Gobierno andaluz a que “reconsidere su propuesta de reparto de espacios en el pabellón de Andalucía”. Con este planteamiento común, el presidente de la Diputación de Sevilla ha informado de haber solicitado, a través de Rodrigo Rodríguez, vicepresidente de Prodetur (la empresa provincial de Turismo), una nueva reunión con el consejero de Turismo para retomar esta cuestión, con la esperanza de que “rectifique ese modelo erróneo a un mes de Fitur”.

Si bien Javier Fernández ha trasladado públicamente que “la provincia de Sevilla no está contenta”, ha querido aclarar que los municipios de la Diputación “no vamos en contra de la promoción del resto de provincias”, ya que “no es una batalla con ninguna provincia porque ninguna nos ha quitado el espacio”, ha abundado. En este punto, el presidente de la corporación provincial ha abundado que “con lo que no estamos de acuerdo es con el modelo de reparto y la falta de importancia que se le ha concedido a la provincia de Sevilla”, en la medida en que la división planteada “nos limita tremendamente a la hora de poder servirnos de escaparate para exhibir nuestro proyecto turístico y emprendedor”, según ha lamentado Fernández, inistiendo en que “Sevilla como provincia más importante poblacionalmente y que marca la línea de Andalucía se ve discriminada en ese reparto”.

A pesar del malestar manifiesto, se descarta renunciar a participar en este evento turístico de proyección internacional, aunque sí se avanza que de mantenerse este reparto “la provincia de Sevilla no acudirá con el mismo nivel de motivación que otros años”. A este respecto, desde CCOO Carlos Aristu ha señalado que “no debemos ausentarnos porque esto va de representar dignamente al turismo en la provincia de Sevilla, lo que no es digno es ofrecer un cuartucho a una provincia tan importante que no se justifica por ningún criterio ni de espacio, ni económico, ni poblacional”. Se trata, en definitiva, de lanzar una “llamada de atención” conjunta al consejero del ramo para que devuelva a la provincia de Sevilla “el lugar que le corresponde” y recupere así “el espíritu de consenso de Fitur”.