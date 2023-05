Macetas y una bandera de Andalucía en vez de banderola electoral: la campaña low cost de Adelante en Castilleja de la Cuesta

Miles de impactos en redes sociales con la campaña electoral de un partido político en un pueblo sevillano de 18.000 habitantes. Algo que podría parecer que se ha diseñado en un despacho de sesudos asesores políticos es el éxito conseguido en Castilleja de la Cuesta, un pueblo del Aljarafe sevillano donde Adelante ha hecho de la necesidad virtud para mover la imagen de su candidata, Teresa Pablo.

La historia de esta idea arranca cuando se repartieron los espacios electorales en el pueblo para colocar las pancartas. A Adelante le correspondía el 5 %, pero un recurso de Podemos hizo que se quedase en el 2. Como quiera que eso equivalía a que al partido de Teresa Rodríguez le correspondía una sola farola, decidieron adornarla con macetas con flores del sur y hasta una bandera andaluza enrollada a su mástil.

Cuando el primer día de la campaña electoral se mostraba en redes sociales el resultado de lo conseguido, la aldea global de internet hizo el resto.

Teresa Pablo, la candidata, es diputada provincial, y tiene una dilatada experiencia en el movimiento social. Sabía perfectamente que la campaña podía tener repercusión, pero no tanto, y es consciente de que se ha sentado un precedente no a nivel local, sino que se ha dado un toque importante a los grandes partidos: “No quiero ser pretenciosa, no pienso que hayamos cambiado un paradigma -todavía-, pero sí quizás, contribuido a ello. Estamos en un tiempo en que aún convive lo tecnológico (las redes sociales y los materiales virtuales) y lo tradicional (carteles y folletos de papel), pero es cierto que las nuevas generaciones cada vez son más capaces de manejarse con contenidos en formato digital y que buscan la información no en el buzón, sino en redes o navegando por internet, con contenidos breves, de consumo rápido”, explica.

La evolución del paso del tiempo

Para la candidata de la localidad sevillana, “el propio paso del tiempo nos hará evolucionar hacia formatos de campaña más eficaces, para llegar a más potenciales votantes y eso no será en papel. Si a eso le unimos que la conciencia medioambiental es cada vez mayor, y que debemos tender a reducir el consumo de recursos naturales (el papel lo es) y la producción de residuos (no todo se recicla), la propaganda electoral propia del siglo pasado tiene los días contados”.

La farola es ya casi un punto de peregrinación electoral en este municipio en la barriada de Nueva Sevilla, un barrio “de la clase trabajadora”, dice la candidata. Si influirá o no en las urnas, se sabrá el domingo a partir de las 20.00 horas.