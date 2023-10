La plataforma en defensa del Festival de Cine de Sevilla agradece su salvación 'in extremis' pero lamenta su escasa enjundia

La Plataforma en Defensa del Festival de Cine de Sevilla (SEFF) ha hecho balance de los frenéticos meses que ha vivido el evento desde que en pleno verano se anunció su suspensión, hasta que finalmente se ha salvado in extremis esta 20 edición que, no obstante, no va a estar “a la altura de este aniversario”. Y aunque agradece el “esfuerzo evidente” realizado, considera que todavía quedan muchas dudas por resolver cuando falta menos de un mes para su celebración, ya que el público todavía desconoce con exactitud cuáles van a ser las sedes en las que habrá proyecciones y si se contará con abonos y precios asequibles que garanticen la asistencia de personas con menor poder adquisitivo, “una seña de identidad de nuestro festival”.

Además de agradecer al equipo organizador el “sprint final” que ha hecho posible una edición que se celebrará entre el 23 y el 29 de noviembre, y reconocer que la trayectoria desde el verano “alentaba el pesimismo”, el colectivo ciudadano en defensa del SEFF pide que se trabaje desde ya en una edición para el año que viene que “nos compense con creces” del perfil bajo de la de 2023. Y aunque este movimiento social se define como “sin adscripciones políticas ni débitos”, considera que el gobierno local del PP “es el único responsable y como tal debería asumirlo” del escaso tronío que tendrá el Festival.

En este sentido, se apunta a que la programación “puede ser digna inicialmente”, pero se incide en que “no será nunca suficiente”. Asimismo, se recuerda que el SEFF siempre ha abogado por “experimentar y correr riesgos, no apostar desde el inicio por valores seguros o, al menos, compatibilizar estas apuestas con otras más arriesgadas”. Todo lo que no sea eso, subraya, dará como resultado un evento más parecido a una muestra de cine que a un festival.

“Profundo malestar” por el trato al director

La plataforma, no obstante, celebra el peso que se ha otorgado a la sección Panorama Andaluz, así como el reconocimiento a Juan Antonio Bermúdez, responsable de este apartado en el SEFF y fallecido hace ahora un año. En cambio, expresa su “profundo malestar” por el trato otorgado al director del festival, Ildefonso Rodríguez, ya que “pretender responsabilizarlo como única cabeza visible de los errores cometidos por los y las responsables políticos nos parece poco ético”

Junto a la reclamación de una Oficina Permanente para la organización del SEFF, “que lo mantenga al margen de coyunturas políticas o de otro tipo”, el colectivo ciudadano subraya que “la movilización social ha tenido unos efectos muy positivos como elemento de presión” para salvar la edición de este año. Y eso pese a la “falta de transparencia, la improvisación y la generación injustificable de informaciones contradictorias” que, insiste, tienen al gobierno municipal como “único responsable”.