El PSOE avisa a Sanz de que su apoyo a las ordenanzas fiscales de Sevilla no implica que vaya a respaldarle el presupuesto

Gobernar en minoría en un Ayuntamiento como el de Sevilla es un camino lleno de vericuetos, como bien está comprobando José Luis Sanz (PP), que no obstante ha sacado adelante su primer gran hito como alcalde (la aprobación de las ordenanzas fiscales) sin necesidad de plegarse a un Vox que tiene clarísimo que tarde o temprano entrará en el gobierno local. Al final, y gracias al apoyo del PSOE, de este primer escollo ha salido indemne un Sanz que, eso sí, para ello ha tenido que tunear sustancialmente su propuesta inicial para asumir hasta el 70% de los postulados del grupo socialista. El PP ha solventado así la primera curva del trayecto, aunque inmediatamente asoma la segunda y más importante, que es la aprobación del presupuesto municipal para 2024, y ahí el PSOE ya le ha advertido al regidor de que su respaldo para las tasas e impuestos no presupone que haya sintonía para sacar adelante las cuentas.

“Este acuerdo no es principio de nada, el cuentakilómetros se pone a cero”, ha subrayado en el pleno para aprobar estas ordenanzas el portavoz socialista y exalcalde Antonio Muñoz, que ya ha dejado claro que “el siguiente envite son los presupuestos” y que ahí vuelve a ponerse el mismo dilema sobre la mesa: ¿el PP quiere tener como compañero de viaje al PSOE o a Vox? Si es lo primero, deberá asumir el grueso de las enmiendas socialistas; si es lo segundo, tendrá que abrirle la puerta de su gobierno a la ultraderecha como han hecho los populares en otras ciudades.

“Sabemos dónde está cada uno y que hay que debatir y discutir mucho”, ha admitido el delegado de Hacienda, Juan Bueno (PP), que le ha transmitido a Muñoz su certeza de que, llegado el momento, “seguro que usted estará en su sitio y nosotros también en el nuestro”. En cambio, los puentes están a día de hoy rotos con Vox, que ha definido el acuerdo entre populares y socialistas como “pacto oculto y traidor a los sevillanos”, hasta el punto de acusar al PP de “traicionar a sus votantes” y aplicar una “política socialista” . “Ha conseguido que Muñoz se vuelva a sentar en el sillón de alcalde, son las ordenanzas del PSOE”, ha clamado la portavoz de la formación de extrema derecha, Cristina Peláez.

Dinero “al bolsillo de los más ricos”

Tal es la indignación del partido de Santiago Abascal que ha sido muchísimo más duro y ha votado en más puntos en contra que el propio grupo de Podemos-IU, a los que han admitido seis de las 37 enmiendas que presentaron. “No estamos satisfechos”, ha apuntado pese a ello el portavoz adjunto, Ismael Sánchez (IU), para quien se aplican subidas sin progresividad fiscal que suponen desigualdad y un atentado contra la justicia social. De esta manera, el dinero que según el gobierno local se van a ahorrar los sevillanos en realidad “va a ir al bolsillo de los más ricos”, fruto de que el Ayuntamiento hispalense “se entrega a la derecha económica” con la bendición del PSOE.

“Hoy una vez más el bipartidismo ha llegado a un acuerdo”, lo que a su juicio evidencia que populares y socialistas no tienen muchas diferencias en política fiscal. Un PSOE cuya portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha venido a decir que gracias a su intervención se han reconducido unas ordenanzas fiscales en las que habían “ocultado subidas” que desmentían sus grandes titulares prometiendo bajadas de impuestos. En este sentido, Antonio Muñoz se ha vanagloriado de que sus propuestas han conseguido que tres millones de euros que inicialmente iban a las arcas municipales al final “se queden en el bolsillo de familias y comerciantes”.

“Un PSOE pintado de azul”

Pero habida cuenta de que ya se conocía el acuerdo previo entre PP y PSOE para sacar adelante estas primeras ordenanzas fiscales de José Luis Sanz como alcalde, el principal interés del pleno extraordinario convocado este jueves para aprobarlas radicaba más en conocer la reacción de Vox que, ya queda dicho, ha sido furibunda. Además de acusar a los populares de “engañar” con que iban a bajar los impuestos, les han reprochado que su “nuevo socio” sea “el peor PSOE de la historia” y que el de estas ordenanzas fiscales sea un paso más en la “historia de pactos ignominiosos” rubricados por ambos partidos en los últimos 37 años. “Son ustedes un PSOE pintado de azul”, ha llegado a clamar Cristina Peláez.

A esto Juan Bueno ha respondido recordándoles que mucho criticar, pero que a la hora de la verdad no han presentado ni una sola enmienda porque “están en otra historia”, básicamente en forzar su entrada en el gobierno local. “Su discurso ha sido desesperado porque no saben qué decirle a los sevillanos”, ha abundado, además de acusarles de estar “claramente mintiendo” a la ciudadanía con su afirmación de que se suben los impuestos. Y ha reiterado que la mano del gobierno local sigue tendida para alcanzar acuerdos, “pero no nos la muerdan”.

Recargo del IBI para los pisos vacíos

En cuanto a la votación en sí, en los 18 puntos que se han puesto sobre la mesa el PSOE ha votado a favor en diez y en ocho se ha abstenido, lo que a efectos prácticos le sirve igual al PP porque de ambas maneras saca adelante la propuesta de turno. Podemos-IU ha votado a favor en tres casos y se ha abstenido en dos, mientras que Vox ha optado por la abstención en dos ocasiones y en las restantes 16 ha votado en contra.

Por lo que respecta a las tasas, se ha congelado la de basura para los dos próximos años (iba a subir en la misma medida que lo hará la tarifa del agua), los usuarios de motos de menos de 125 centímetros cúbicos seguirán sin pagar el impuesto de circulación del que estaban eximidos y se mantienen las bonificaciones por domiciliación de recibos. Las tarifas del cementerio se incrementarán en línea con la inflación (un 3,5%, cuando algunos servicios se iban a disparar hasta un 200%) y las personas que acrediten rentas inferiores 1.500 euros mensuales estarán exentas de la nueva tasa por bodas civiles en el ayuntamiento de 116 euros, aunque lo que más llama la atención es que por primera vez se va a aplicar un recargo en el IBI para los pisos vacíos. Esto ha llevado a la portavoz de Vox a lamentar que el Consistorio sevillano aplicará “las políticas de Ada Colau”, exalcaldesa de Barcelona.