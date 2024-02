La red andaluza de donaciones de sangre lanza un llamamiento a las personas que sean del grupo cero negativo

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud ha lanzado un llamamiento para participar en donaciones sobre todo las personas que tengan el grupo 0- (cero negativo), al ser un tipo universal que puede recibir cualquier persona.

Fuentes de la red han informado de que la donación de este tipo de sangre, como del resto, es importante para tener todas las reservas disponibles, ante, además, el descenso que se prevé para los días de la Semana Santa.

Concretamente, se calcula que no llega al 10 % la cantidad de personas que tienen 0-, un grupo que puede recibir cualquiera que lo necesite y que, además, viaja en las unidades móviles de urgencia, como ambulancias o helicópteros del 061.

Además, es imprescindible en situaciones de emergencia, cuando no hay tiempo de comprobar el grupo sanguíneo de las personas que sufren algún tipo de accidente.

El uso de las reservas

Las mismas fuentes han recordado que un 30 % de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20 % al abordaje de anemias o casi otro 20 % a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos.

Toda la red funciona como un único centro con dos laboratorios -Granada y Sevilla- en los que se procesa la sangre y se analizan los grupos sanguíneos y las enfermedades infecciosas con el fin de garantizar la máxima seguridad en las transfusiones, centros que están coordinados con las ocho provincias y permiten que los componentes sanguíneos estén allí donde los centros sanitarios los requieran.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como hepatitis, sífilis o SIDA.