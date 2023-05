Sánchez hace sideral a Antonio Muñoz en su primer día de campaña: “De Sevilla a Marte, pasando por la luna”

Parte con ligera ventaja en las encuestas pero Pedro Sánchez no duda de que Antonio Muñoz seguirá dirigiendo Sevilla desde la Plaza Nueva. El alcalde 'revelación' del PSOE ha recibido en el primer acto de campaña del 28M del presidente del Gobierno un par de anuncios directamente procedentes de la Casa Blanca tras su encuentro con Joe Biden apenas unas horas antes: un principio de colaboración entre la NASA y la nueva Agencia Española Aeroespacial, ubicada en la capital hispalense, o el intento de solucionar el conflicto de los aranceles heredado de la administración Trump, con notable repercusión en Sevilla y Andalucía por su incidencia en el sector de la aceituna.

El alcalde 'revelación' del PSOE frente al 'efecto Moreno' en el PP: el pulso por Sevilla arranca con las fuerzas igualadas

Sevilla apareció en la conversación con Biden, ha desvelado Sánchez en el acto del PSOE en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Además de “reforzar” el convenio de relaciones 'espaciales' entre España y EEUU, nuestro país se incorporará, a través de la Agencia radicada en Sevilla, al programa internacional de vuelo espacial tripulado 'Artemis' “para la exploración y la llegada de astronautas a la luna y a Marte”. “Así que, Antonio, de Sevilla a Marte pasando por la luna”, ha dicho el presidente español parafraseando al candidato, que minutos antes también ha parafraseado diciendo “de Madrid al cielo, pero después de dos horas y media de AVE hasta Sevilla para llegar al cielo”. “Te has quedado corto con lo de la capitalidad”, ha bromeado Sánchez.

El presidente, que ha anunciado que el Gobierno de España garantizará el derecho al olvido oncológico tras una visita a pacientes de cáncer y asociaciones en Sevilla, ha mostrado el “rotundo compromiso” del Gobierno de España con Sevilla y con “un alcalde comprometido” con su ciudad como Antonio Muñoz, que “las pilla al vuelo”, en alusión por ejemplo a que la capital hispalense sea sede de la referida agencia nacional espacial.

En el apartado de anuncios concretos relativos a Sevilla ha citado la inminente transferencia de 20,2 millones de euros para el tramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla, los estudios para la conexión ferroviaria entre el aeropuerto de San Pablo y la estación de trenes de Santa Justa, el cierre de la circunvalación SE-40 o la construcción de 2.500 viviendas en terrenos de Defensa. “No son anuncios, sino compromisos”, ha aclarado recordando para ello la liberación del peaje de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz.

“Qué ganitas tengo de que llegue el 28 por la noche”

“Qué ganitas tengo de que llegue el 28 por la noche, empezar a abrir urnas y ver los montones de papeletas del PSOE. Somos la candidatura de la ilusión, el color y la ambición, y de los barrios de Sevilla”, ha empezado Muñoz ante los aproximadamente 3.000 asistentes, según la organización. Su conclusión tras las primeras horas de campaña en diversos barrios de la capital es que “la calle no engaña” y “voy a ser alcalde de Sevilla y Sevilla va a tener un gobierno progresista en los próximos cuatro años.

“Bienvenidos a la ciudad más seductora del mundo”, ha repetido uno de sus lemas favoritos ante los ministras de Educación, Hacienda y Justicia, y el ministro de Salud, presentes en el encuentro, al que también han acudido miembros del Comité Federal del PSOE. Se ha referido a Pilar Llop a quien en una reunión en el Parlamento de Andalucía en el Alcázar le preguntaron por qué Sevilla no era la capital de España, según le confesó. Ha sido el momento en que ha parafreseado con la conocida frase 'de Madrid al cielo' y ha bromeado apuntando que se había quedado “corto” en su solicitud de una ley de capitalidad que le permitiría contar con más financiación.

“Seguimos lanzados como una ciudad dinámica, frente al apagón cuando gobierna la derecha”, asegurando que Sevilla se encuentra en un momento en el que “no podíamos mirar al futuro como podemos hacer ahora. ”Nos jugamos el apagón y la parálisis o seguir como un tiro y seguir en una época de Belle Époque“ recordando también la ”transformación“ de la ciudad de la mano de sus predecesores: Manuel del Valle, Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Espadas.

“Tengo tres palabras clave: Sevilla, Sevilla y Sevilla. Así que a gobernar por Sevilla y a votar por Sevilla”, ha finalizado no sin antes “un minuto de gloria”. Reconociéndose como “un alcalde con ideas y con idelogía”, ha dicho que “la gente que no tiene ideas no sirve para cambiar la sociedad, y la gente que no tiene ideología no es de fiar”. Al final, ha lanzado un mensaje a personas “desencantados con la política”: “Aquí están mis manos, agarraros y vamos a soñar por Sevilla. No dejemos de aprovechar esta oportunidad”.

“La catedral del socialismo”

“Somos la catedral del socialismo. Y el que venga, que empate”, ha empezado su intervención Juan Espadas, secretario general de los socialistas andaluces y que ha precedido en la palabra a Muñoz (“¡qué pedazo de alcalde tiene esta ciudad!”) y a Sánchez. El responsable del PSOE-A ha resaltado la labor de las candidaturas socialistas en las ciudades y pueblos de Andalucía “para exigir a la Junta que gestione bien sus competencias”.

“Y gracias, Pedro -ha dicho a ese respecto-, por luchar con rigor contra la sequía con ayudas a agricultores y ganaderos como has hecho esta semana en el Consejo extraordinario”, ha comentado. “La derecha ha querido usar el agua para la confrontación, mientras la Junta ”ha gastado más en propaganda“ que en obras para tratar de frenar la sequía. En cuanto a la candidatura de Muñoz a la reelección, Espadas ha destacado que el PSOE es ”el único partido que ha transformado esta ciudad“ y ha recordado que ”fuimos los únicos que lo supimos ver en 2015 y por eso tenemos obras financiadas por fondos europeos y el Gobierno de España“.

Ana Isabel Jiménez, alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, ha sido la primera en intervenir y ha augurado “muchos más años” de Muñoz como primer edil de la capital de la provincia. “Aquí huele a victoria socialista el próximo 28 de mayo”, ha señalado Jiménez, quien ha resaltado la importancia de las candidaturas del PSOE en la provincia, a la espalda del escenario de Fibes, desarrollando políticas locales con “los valores socialistas”. “No hay mayor honor”, ha dicho. “Vamos a ilusionar y a ganar con contundencia las elecciones”, ha enfatizado.

Según Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla y alcalde de La Rinconada, “los vamos a destrozar materialmente hablando y vamos a llenar de puños y de rosas las urnas”. “Sevilla tiene mucha categoría”, ha apuntado, agradeciendo el “liderazgo” del presidente Sánchez “en España y en Europa”. “144 años de historia luchando por los más débiles”, ha dicho en defensa del “escudo social” por el que “trabaja” el PSOE. “El PSOE de España no tiene alma sin el PSOE de Sevilla y asumimos nuestra responsabilidad para hacerte presidente de España y luego ir preparando el terreno para echar a Moreno Bonilla de San Telmo y poner a Juan Espadas”, ha terminado dirigiéndose a Sánchez.