SeAcabó: los jugadores del Sevilla lucen una camiseta en apoyo a Jenni Hermoso

Los jugadores del Sevilla FC han dado un nuevo paso en la noche de este sábado en apoyo a Jenni Hermoso y al resto de integrantes de la selección española de fútbol femenino, saltando al terreno de juego luciendo el hashtag que las propias futbolistas han popularizado desde este viernes: #SeAcabó. Este mensaje se ha popularizado en redes sociales y se ha convertido en un símbolo en contra del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

Los sevillistas han saltado al césped del Sánchez Pizjuán con esta camiseta, con la que han posado antes de iniciar el partido contra el Girona. Además de este gesto, la Federación de Peñas Sevillistas solicitó a los aficionados que en el minuto 10 del partido se gritase “Rubiales dimisión”, una iniciativa que ha tenido menos eco en la grada.

Asimismo, en la previa del encuentro ha sido homenajeada la futbolista sevillana Olga Carmona, autora del gol en la final que le dio el título a España y que se formó en la cantera sevillista. Además de ser felicitada por numerosos aficionados cuando accedía al estadio, la jugadora ha seguido el partido desde el antepalco del Sánchez Pizjuán.

Comunicado en contra de Rubiales

El club hispalense es de los que más se ha significado en contra de Rubiales, contra el que ya lanzó el viernes un duro comunicado en el que reclamaba su dimisión. Además de “condenar y rechazar” la actitud del dirigente con Jenni Hermoso, “así como sus explicaciones y reacciones en la asamblea de la RFEF”, el Sevilla manifestaba su apoyo expreso a la futbolista que recibió un beso en los labios de Rubiales, del que también “rechaza y condena los gestos obscenos” realizados en el palco.

“El Sevilla FC no se siente representado por el máximo dirigente de nuestro fútbol español”, apostillaba, además de recordar que un cargo de su representatividad “debe promover el respeto y la igualdad”. De paso, el club animaba a la reflexión “para que este tipo de actos que afean la imagen de nuestro fútbol, que debe aspirar y pelear por la igualdad, no se repitan, y para que se tomen las medidas que se consideren necesarias en el seno de la RFEF”. Un organismo, apostillaba, que “debería ser ejemplo del respeto, la unión y la igualdad no solo en el fútbol y el deporte, sino en toda la sociedad”.