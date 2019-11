Del 'solo sí es sí' a la ausencia de medidas de Casado: pocas propuestas sobre igualdad y violencia machista

Con un nuevo asesinato por violencia machista confirmado y el 'no es abuso, es violación' sonando en las calles de más de 40 ciudades españolas este martes, era difícil que los cinco candidatos a la presidencia del Gobierno que asistían al debate electoral ignoraran la violencia de género y la igualdad en sus intervenciones. Hubo, sin embargo, más roces dialécticos que tiempo para profundizar en sus propuestas. Y ninguna medida sobre derechos LGTBI o menciones a la prostitución o los vientres de alquiler. Tampoco sobre el aborto, que solo mencionó el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para acusar a Vox de querer ilegalizarlo.

El 'solo sí es sí' entró en el plató: tanto el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como el presidente en funciones, Pedro Sánchez, defendieron una reforma del Código Penal para cambiar la tipificación de los delitos contra la libertad sexual. Su propuesta es similar, adaptar la norma al Convenio de Estambul y que el consentimiento sea la piedra de toque sobre la giren estos delitos, sin necesidad de que medie intimidación o violencia.

El líder del PP, Pablo Casado, no se sumó a la propuesta, tan solo mencionó que el consentimiento ya está incluido en el Código Penal desde 1822. Se trata, sin embargo, de una referencia incorrecta que ya mencionó en el debate electoral de abril: no fue hasta 1989 cuando la libertad sexual se incluyó en el Código Penal, antes se consideraba delitos contra la honestidad. Casado no hizo una sola propuesta sobre igualdad o violencia machista en todo el debate electoral.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, entró al debate de la violencia sexual utilizando datos falsos y subrayando su única medida: la cadena perpetua para los violadores para, defendió, "dar seguridad" a las mujeres. Los datos con los que trató de unir inmigración y violencia sexual son falsos: Abascal aseguró que tras 'la manada' de Pamplona "de la que supimos todo tipo de detalles" ha habido "otras cien manadas" y el 70% de quienes están imputados son extranjeros. No hay datos oficiales en España de violaciones grupales: la estadística sobre delitos contra la libertad sexual no detalla cuántas de esas agresiones se producen en grupo.

Según el portal Feminicidio.net, que recoge los casos publicados, hubo 18 agresiones grupales en 2016, 14 en 2017, 60 en 2018 y 63 en 2019. Un estudio del Ministerio del Interior concluyó que alrededor del 20% de todas las agresiones sexuales cometidas entre 2009 y 2011 fueron grupales. No hay datos sobre la nacionalidad de los agresores imputados por este delito. Si tomamos los datos de todos los delitos contra la libertad sexual, los datos de 2017 muestran que el 70% de los detenidos fueron españoles y el 30%, extranjeros.

Permisos de paternidad y maternidad

La reforma del Código Penal no es la única propuesta en la que coincidieron Iglesias y Sánchez. Ambos hablaron de una ley de igualdad retributiva, aunque algunas medidas -como los registros salariales de hombres y mujeres- ya se aprobaron el pasado marzo. Iglesias se comprometió a aprobar la universalización de la educación de 0 a 3 años y Sánchez habló de la ampliación y equiparación de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 18 semanas en 2021.

También el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, se refirió a la ampliación de los permisos, aunque lo hizo para referirse a la que ya está puesta en marcha, que hará que permisos de madres y padres sean de 16 semanas en 2021.

En cuanto a violencia machista, Pablo Iglesias habló de ofrecer una "solución habitacional" y una renta garantizada a todas a las mujeres víctimas de violencia machista, mientras que Pedro Sánchez mencionó el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.