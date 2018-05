Ángel Cañas, escultor: Seguimos reciclando solo de cara a la galería

Todo se puede reutilizar; esa es la máxima con la que Ángel Cañas, esculpidor de neumáticos, explica su "historia de amor" con estos materiales, que "tenemos a mano, son gratis y están por todas partes", aunque reconoce que en España "se sigue reciclando solo de cara a la galería".

"Quien no recicla es porque no quiere", asegura en una entrevista con Efe; y lo sabe bien porque su trabajo cotidiano consiste en recorrer un distrito de Madrid al volante de uno de los camiones del Ayuntamiento para la recogida de los residuos que se acumulan junto a los contenedores.

No niega un "punto de inflexión" en la conciencia mayoritaria; "antes la gente oía lo del cambio climático como algo más lejano y ahora comprobamos que es una realidad, todo lo que se predecía se está cumpliendo, vemos cómo cambia el clima, es algo tangible, y eso hace que la gente se lo tome en serio".

Sin embargo, "son sobre todo las nuevas generaciones las que se comprometen de verdad, los más mayores ni lo han hecho ni lo van a hacer, de cara a la galería dicen estar a favor del reciclaje, pero les puede la comodidad".

Abunda en su opinión la gente que no recicla sobre la que sí lo hace y cree que los gobiernos y los ayuntamientos ponen todos los medios al servicio de los ciudadanos; "falta concienciación y la comodidad sigue siendo una barrera", insiste.

Ángel reutiliza neumáticos usados y otros objetos de caucho para fabricar imponentes esculturas de animales salvajes, como grandes felinos, cocodrilos o rinocerontes; domésticos, como caballos o toros, o mitológicos, además de figuras de guerreros o calaveras.

Venía del mundo de la pintura, muy golpeado por la crisis, pero la escultura era su asignatura pendiente; "empecé a experimentar con materiales reciclados por convicción, primero con ropas endurecidas con resina, después con otros, pero no encontraba lo que quería".

Y la constante búsqueda de la textura perfecta le llevó hasta el caucho. "Fue algo mágico, todo lo que quería lo conseguía, no me lo podía creer, todos los efectos, como los músculos de animales y guerreros, los hocicos, las orejas (...) hice una prueba y gustó tanto que me dijeron que no buscara más", relata.

Neumáticos de bici, de moto, de coche... todo vale, y "es la primera vez que me siento a gusto con lo que hago y que al mismo tiempo gusta a los demás", señala Ángel.

En este sentido, reconoce que trabajar con materiales reciclados ha dado mayor difusión a su obra, porque un proyecto sostenible "llega a todo el mundo y las empresas se preocupan de apoyar el arte emergente que además está alineado con la conservación".

En el mundo del arte, lo reciclado estaba "un poco maldito", se relacionaba con las manualidades o la artesanía, era de un nivel "menor", pero ahora, "con el momento que vivimos, el reciclaje y la reutilización encaja en casi todas partes y muchos artistas hacen obras muy cotizadas con materiales reciclados".

La de Ángel Cañas es una obra muy voluminosa y por eso está pensada para empresas, instituciones, lugares públicos o eventos, e interesa a gente de todo tipo, "muy recientemente incluso del mundo del motor, como marcas de motos, de coches o del género custom".

Y, aunque reconoce que el medio ambiente siempre le ha preocupado, se dedica a la escultura con materiales reciclados por placer y "si además hago una labor medioambiental que la gente reconoce y valora, pues mucho mejor".

Positivo y optimista, espera poder vivir algún día de esta afición; "siempre se ha dicho que el camino del artista es largo y duro pero con trabajo, esfuerzo e ilusión estoy seguro de que podré vivir de ello".

Cristina Yuste