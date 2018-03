DIRECTO | 8M: Huelga feminista

Sandra Sabatés entrevistó en el Intermedio a Patricia Campos, la primera mujer piloto del Ejército. La militar aseguró que las mayores dificultades las había vivido tras pasar la oposición, por los comentarios de sus compañeros.

"Soy una feminista involuntaria", aseguraba Campos al responder a sus gustos por los trabajos más "de hombres": "Siempre me han gustado trabajos masculinizados pero no lo elegí es lo que a mí me gustaba. Me encantaba jugar a futbol, ahora juego en tres equipos en Estados Unidos, pero en mi pueblo no me dejaron. También quería tocar la trompeta y me pedían que tocara la flauta". Señaló a su madre como la ayuda eterna que siempre le animó a seguir por el camino que escogiera: "Siempre me apoyó en todo y me dijo que fuera lo que quisiera ser".

Seguir leyendo...