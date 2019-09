El movimiento de jóvenes por el clima estalla en España en una nueva jornada de movilización mundial

El movimiento de jóvenes por el clima coge fuerza de nuevo en España este viernes 27 de septiembre. Una semana después de la marcha que tuvo lugar en Nueva York con la activista sueca Greta Thunberg a la cabeza, en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas que tenía entre sus puntos fuertes el medio ambiente, nuestro país se suma a otros 150 que marchan hoy para pedir medidas urgentes que frenen la emergencia climática. El epicentro está en Madrid, con una manifestación de Atocha a la Puerta del Sol, pero hay otras 200 citas en todo el territorio.

Pasadas las 17.30 horas ya se agolpaban grupos de personas en los alrededores de la estación y unos minutos por encima de las 18.00 la marcha arrancaba en la capital para enfilar el Paseo del Prado. Cientos de jóvenes y niños de todas las edades corean, entre otros, el lema ya definitorio de este movimiento: "No hay planeta B".

Daniela, de 12 años, ha asistido a la protesta porque "tenemos que proteger este planeta de alguna forma", exclama poco antes de concretar su exigencia en "que haya más transporte público, eléctrico, si es posible". Con la misma edad se manifiesta Alma, otra niña que en Madrid ha recordado a Greta Thunberg y ha querido enviarle un mensaje: "Gracias por darnos voz a todos los niños".

Pancartas y carteles de cartón hechos a mano –muchos por los propios niños y niñas– reivindican que la emergencia climática sea una cuestión central en una convocatoria mucho más masiva que las que se venían realizando en España hasta antes del verano, al término del curso escolar. La anterior multitudinaria se celebró el 15 de marzo, el que se llamó '15M verde'.

Los jóvenes se movilizan a favor del clima en Madrid. OLMO CALVO

Lucía tiene 15 años y cita uno de esos lemas que se escuchan en todas las manifestaciones. "Se dice que si el planeta fuera un banco ya lo habrían salvado. Que los políticos salven ese banco, que es la tierra, por favor. Que se dejen de elecciones y piensen en el futuro, quiero tener un futuro y quiero que lo tengan mis hijos", destaca convencida.

"No, no, no a la contaminación" o "tu lucro me deja sin futuro" se escucha ya desde el inicio en la manifestación convocada en Barcelona. Son miles los jóvenes que desde las 18:15 horas circulan por el Passeig de Gràcia en la protesta a favor de la justicia climática. La mayoría de los asistentes, que han llenado los Jardinets de Gràcia, son jóvenes estudiantes, pero también hay familias enteras. La marcha terminará en la plaza Catalunya.

Maria, Philippe, Carlota y Cloe están en segundo de carrera y esta tarde se manifiestan en la ciudad para reclamar a los gobiernos medidas concretas e inmediatas contra la contaminación. "Tenemos que empujar desde abajo porque los políticos no dan importancia al cambio climático", comentan Maria y Carlota. Ambas son veganas y están profundamente concienciadas con el medio ambiente: no consumen plásticos de un solo uso y siempre usan el transporte público o coche compartido. Y si dentro de unos años deben comprarse un coche, será eléctrico.

"No solo vale manifestarse, hay que llevar a la práctica un cambio en el sistema, empezando por acabar con la violencia contra los animales", reivindican estas jóvenes. Su entorno familiar y algunos de sus amigos, explican, también están concienciados contra la contaminación y el uso excesivo de plásticos. "No se trata de que otro lo haga por ti, sino de empezar por tú mismo", zanja Carlota.

Manifestantes en la marcha contra el cambio climático del centro de Madrid. OLMO CALVO

"Nuestro futuro está en marcha"

El mismo carácter juvenil y festivo, pero a la vez muy reivindicativo, imprimen los asistentes a la marcha convocada en Murcia, que ha partido a las 18.00 de la Plaza de la Merced tras una pancarta de cabecera que reza "Por una región 100% renovable". "Ni un grado más, ni una especie menos" y "entérate, no hay planeta B" corean en el recorrido hacia la plaza de la Fuensanta y la Gran Vía. "Lo que más me preocupa, además de a nivel ambiental, cómo el cambio climático va a acentuar las desigualdades sociales", señala Nuria Serrano, de 22 años.

En Andalucía, los jóvenes por el clima también se han movilizado. En Málaga, la marcha de la tarde ha cerrado una semana repleta de actos de concienciación. Aún es pronto para calcular cifras de asistencia, pero la Plaza de la Constitución seguía llena con la cabecera ya en el cruce de calle Larios con la Alameda Principal. "Ponen los acuerdos por escrito, pero no se respetan. Lo hago por él y por todos", dice Mario López,que lleva a Rio en hombros, pancarta en mano.

Mario López y Rio, en la manifestación de Málaga. Néstor Cenizo

Aunque las manifestaciones han sido convocadas por la tarde, muchas ciudades han acogido iniciativas también por la mañana y durante toda la semana en lo que se ha concebido como un periodo "de acción" en todo el mundo. En Albacete, por ejemplo, una protesta frente a la Subdelegación del Gobierno convocada a medio día ha querido reclamar que el "sistema actual en el que nos están hundiendo no es sostenible de ninguna manera". "Nuestro futuro está en marcha", concluían los asistentes.

La protesta en España ha sido convocada por Juventud por el Clima, 2020 Rebelión por el Clima, Alianza por el Clima y Alianza por la Emergencia Climática, y respaldan su manifiesto "en defensa del presente y el futuro" medio millar de organizaciones. El movimiento Fridays For Future ('Viernes por el clima', en inglés) lo protagonizan niños, adolescentes y estudiantes –llamados también a la huelga durante la jornada–, pero está emplazada toda la ciudadanía. Piden que la clase política actúe ya porque nos encontramos "al borde de un punto de no retorno".

Precisamente esta misma semana el Panel de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC) ha alertado de que la mutación de los océanos por la crisis climática desatará desastres para la humanidad. El planeta está en peligro y por eso la huelga exige en España la aprobación de una ley de cambio climático y de transición energética para, entre otras cosas, detener la subida de las temperaturas. A los colectivos en defensa del medio ambiente se han unido también centrales sindicales y partidos políticos.