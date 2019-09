Miles de personas se concentran en Valencia para recordar que "no hay un planeta B"

La plaza de la Virgen de Valencia se les ha quedado pequeña. A las 18 horas en punto, hora de la convocatoria, no cabía un alfiler en una de las plazas más conocidas de la ciudad. Miles de jóvenes se han concentrado este viernes en la ciudad siguiendo la convocatoria del movimiento 'Fridays for future' y arrastrando a sus mayores.



La marea verde no viste necesariamente de este color, pero es el que tiñe sus preocupaciones. Los jóvenes seguidores de Greta Thunberg claman que no hay planeta B y llenan sus pancartas de lemas en inglés. Gritos de SOS y llamamientos a la clase política para que ponga soluciones a un problema creado por el ser humano.

La juventud por el clima no duda en apelar a los líderes políticos como Donald Trump y señalarlos como parte del problema. Algunos, incluso, entienden que destruir el planeta forma parte del modelo capitalista. "Si no actuamos hoy no habrá un mañana" o "que no cambie el mundo, que cambie el sistema", son algunos de sus gritos.