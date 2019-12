Greta Thunberg llega a Lisboa tras 21 días en el Atlántico: "Es increíble estar de nuevo en casa"

Greta Thunberg ha llegado a Lisboa. En el puerto de Doca de Santo Amaro, bajo la imponente figura del puente 25 de abril, cientos de personas que llevaban esperando varias horas han estallado en gritos de apoyo y alegría. Así se pone fin a un periplo de de 21 días por el Atlántico para llegar a Europa. La adolescente continuará más tarde su viaje hacia Madrid para participar en la Cumbre del Clima.

La activista medioambiental sueca, de 16 años, se embarcó en Nueva York en un catamarán porque quería hacer el viaje más sostenible posible desde el punto de vista ambiental. En el cruce oceánico Greta y la familia con la que viajaba se han enfrentado a condiciones climáticas adversas, lo que ha retrasado su llegada.

We had to slow the boat down to avoid some really rough weather ahead, but now we’re back on track at full speed. Hopefully we will arrive in Lisbon, Portugal, sometime in early December. @Sailing_LaVaga@elayna__c@_NikkiHendersonpic.twitter.com/k4yk8TGDjc