Nueva campaña de los obispos en las aulas: "Si te cuestionas todo, cuestiónate por qué no ir a religión"

Teniendo en cuenta que los alumnos se tienen que matricular en la asignatura de religión en colegios e institutos en las próximas semanas, la Conferencia Episcopal Española ha presentado una nueva campaña para que los jóvenes escojan esta materia. Bajo el lema "me apunto a religión" los obispos utilizan las redes sociales y un vídeo para impulsar que se elija esta asignatura.

En estos soportes plantean a los adolescentes que si en algún momento se han preguntado "¿seré un bicho raro como dicen?", "¿y si no consigo encajar en ningún sitio?" escojan esta materia. "Si te cuestionas todo, cuestiónate por qué no ir a religión", rotulan en esta grabación. Según informan en una nota de prensa, estos mensajes están dirigidos "a los adolescentes y jóvenes que ya no se inscriben a religión o que nunca se han apuntado a esta asignatura".

Estos mensajes ya los lanzaron el año pasado. En esta ocasión, explican que se orienta a los mayores de 12 años porque desde ese momento son ellos "los que toman la decisión sobre la inscripción en la clase de religión". Aunque también invitan a los padres a "favorecer la educación religiosa de sus hijos, sin dejarse frenar por las dificultades que pueden encontrar a la hora de apuntarles a la asignatura de religión católica".

60% de alumnos eligen religión

La Conferencia Episcopal no ha aportado en este comunicado los datos del número de alumnos que en este curso han elegido esta asignatura. Según los últimos datos facilitados, relativos al curso 2016-2017, más del 60% de los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria escogieron esta materia, en total 3,5 millones de alumnos.

Desde que entró en vigor la Lomce hay más estudiantes que eligen religión en Secundaria y Bachillerato ya que cuenta para nota desde el curso 2014-15. Eso influye en las decisiones de los estudiantes, especialmente delos alumnos de la escuela pública, ya que es más fácil de aprobar que otras de las optativas.

El porcentaje de alumnos que la eligen ha crecido desde 2015-2016 –curso que se implantó en estos niveles– nueve puntos en Secundaria (de 387.000 a 625.000) y 13 en Bachillerato (de 68.000 a 130.000).

En la presentación de la campaña del año pasado el delegado de Enseñanza de la diócesis de Getafe, Javier Segura, reconoció esta relación. "El repunte en Bachillerato se debe a que en la LOE la clase quedaba sin ninguna alternativa. ¿Qué ocurrió? Que los centros la pusieron a primera hora o a séptima. El que quería clase de Religión se tenía que quedar una hora más. Aquello hizo que descendiese un 9%. Pero ahora, al ponerla en un horario normal, y ponerla en una situación equiparable a las demás, ha subido. La situación anterior (por la LOE) era un despropósito", incidió.