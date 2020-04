La OMS admite que aún se desconoce por qué la COVID-19 "explota" en algunos sitios como ocurrió en España

La Organización Mundial de la Salud ha admitido este miércoles que todavía se desconoce por qué la COVID-19 "explota" en algunos lugares como ocurrió en España desde la primera semana de marzo.

El jefe de la misión de la OMS a España, Bruce Aylward, ha explicado que, tras su visita al país, la comunidad internacional ha aprendido que esta enfermedad puede "desarrollar una velocidad asombrosa". Aylward ha mencionado que, en España, se pasó de dos o tres casos al día, "casi todos importados" el 24 de febrero a "tener casos en prácticamente too el territorio el 7 de marzo y "de repente, doblarse los casos cada dos días" para mitad de marzo. "España está haciendo un trabajo fantástico", ha resumido el asesor principal del director de la OMS, Tedros, Adhanom Ghebreyesus.

En este sentido, la evaluación después de visitar varias comunidades autónomas, hospitales, centros de atención primaria y hospitales campaña, es que "la caída de la movilidad ha retenido los casos nuevos" que han pasado, explican, "de doblarse cada dos días a cada ocho". "Hay esperanza y evidencia de que el brote se detiene con las medidas", ha rematado el asesor.

Aylward no ha reparado en elogios a la actuación del personal sanitario español: "Lo que he visto es realmente heroico. Inspirador". Y también ha alabado la actitud general de la población "al colaborar y entender que había que quedarse en casa". La OMS ha subrayado que España "está afrontando los mismo retos que los demás países, pero en una escala diferente debido al número de casos" que derivó de esa explosión para la que no han identificado causas.

Lecciones del caso español

La misión ha servido, explican, para obtener lecciones. En primer lugar "el riesgo que supone la extraordinaria velocidad que puede desarrollar la enfermedad" que exige "medidas extraordinarias".

En segundo lugar, han analizado, "España tienen un gran sistema sanitario por lo que los sistemas más sólidos pueden verse comprometidos por la COVID-19". Y, una vez más, han repetido que "los confinamientos son muy importantes, pero no acaban con el brote. Nos dan una ventana para preparnos ante esta nueva normalidad que impone la enfermedad".

Henri P. Kluge, director de la OMS para Europa ha enviado un mensaje a los gobiernos de la región: "Lo crucial es identificar casos sospechosos y aislarlos". El asesor Aylward ha completado al indicar que la medida más importante para acabar con la expansión es "realizar los test, controlar los casos, rastrear los contactos de los positivos y aislarlos". Cortar el motor de la epidemia desde su fuente.

Por eso, Kluge ha repetido que "no es momento de relajarse sino de doblar los esfuerzos. Los datos nos dicen que queda un largo camino por delante y no se puede pensar que estamos cerca del punto final. La suavización de las medidas debe realizarse después de una reflexión profunda".