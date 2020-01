Trabajadores de centros de menores de Mallorca denuncian explotación sexual "extendida" sobre las niñas tuteladas

Los educadores de los centros de protección de menores tutelados por el Consell de Mallorca han denunciado que la explotación sexual de las niñas acogidas en los centros de protección de menores de la isla está "totalmente extendida", según ha publicado el Diario de Mallorca. En algunos casos, escriben, llega a la práctica totalidad de las menores ingresadas en los centros. En el periódico local se afirmaba que las prácticas se conocen desde hace al menos tres años y han sido denunciadas reiteradamente por los trabajadores e investigadas por agentes policiales, pero que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) no ha tomado ninguna medida.

Los educadores, en declaraciones a Diario de Mallorca, aseguraban que "elevamos informes cada vez que detectamos uno de estos casos, tenemos informaciones sobre los pisos en los que estas niñas son prostituidas, pero no vemos que se haga nada", y lo califican de "negligencia absoluta". Aunque "no podemos hablar de una red organizada de prostitución" (...) "se trata de una conducta normalizada por parte de estas menores, que no son conscientes de que abusan de ellas".

La jefa de Coordinación sobre Violencia Contra la Mujer de la Delegación del Gobierno, Julia Vázquez, ha intervenido por el caso ante los medios de comunicación tras una reunión convocada por la institución insular después de hacerse público que el IMAS ha puesto en conocimiento de la Fiscalía en los últimos años 16 casos de menores explotadas residentes en centros de tutela. Según ha declarado, la Policía y la Guardia Civil descartan que existan en Mallorca redes organizadas dedicadas a la explotación sexual de menores, pero sí han detectado "casos aislados" de personas que prostituyen a adolescentes que residen en centros.

Vázquez sí reconoce esos "distintos casos" individuales, y, junto a representantes del IMAS, Consell de Mallorca, Policía Nacional y Guardia Civil, que también puede haber casos en que un mismo menor sea explotado por distintas personas sin relación. El presidente del IMAS, Javier de Juan, ha explicado en el mismo acto de Vázquez que este miércoles se ha producido una de sus reuniones periódicas con Policía y Guardia Civil para tratar estos asuntos, aunque en esta ocasión, se ha adelantado la fecha, tras las últimas informaciones publicadas. De Juan ha explicado que una de las decisiones que se ha tomado es crear una comisión que incluya a otras instituciones, como los ayuntamientos, que "son una parte fundamental en estos casos".

El IMAS tiene actualmente bajo su protección a 359 menores, de los que 278 son adolescentes, repartidos entre 30 centros, propios o concertados, alrededor de toda la isla, según cita Diario de Mallorca. De Juan ha explicado que una de las decisiones que se ha tomado es crear una comisión que incluya a otras instituciones, como los ayuntamientos, que "son una parte fundamental en estos casos". Sobre los protocolos de actuación, De Juan ha dicho que han funcionado a nivel general y ha explicado que el hecho de poner medios sobre un asunto hace que se detecten casos y que estos afloren. "Ahora se visibilizan", ha dicho.

Desde 2014, la Guardia Civil ha llevado a cabo en Mallorca diez operaciones contra la prostitución de menores y la Policía Nacional contabiliza en los últimos años catorce actuaciones, intervenciones no circunscritas al ámbito de los adolescentes bajo tutela, han comunicado. En el encuentro se ha puesto de manifiesto que la prostitución de menores no es un problema que afecte exclusivamente a menores desamparados bajo la responsabilidad del IMAS, sino que afecta a niños y adolescente de cualquier condición social, según ha destacado la consellera de Presidencia e Igualdad de Mallorca, Teresa Suárez.