Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha anunciado este martes una nueva iniciativa "para inundar Internet de datos y ciencia, mientras contrarrestamos el creciente azote de la desinformación, un veneno que está poniendo incluso más vidas en riesgo" en plena crisis sanitaria mundial por el coronavirus.

En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, Guterres ha alertado de que, en paralelo a "la crisis más importante desde la Segunda Guerra Mundial, estamos viendo otra epidemia, una peligrosa epidemia de desinformación". "Mientras la epidemia de desinformación se extiende, los consejos perjudiciales para la salud y los remedios para todo están proliferando, las mentiras llenan las ondas, salvajes teorías de la conspiración están infectando Internet y el odio se vuelve vira, estigmatizando y vilipendiando a personas y grupos. El mundo debe unirse también contra esta enfermedad", ha dicho.

Guterres ha mencionado en su mensaje a los periodistas que están "verificando la montaña de historias engañosas y publicaciones en redes sociales", a la vez que ha hecho un llamamiento a estas redes que "deben hacer más para exterminar el odio y las afirmaciones dañinas sobre el Covid-19".

Este mensaje llega unos días después de que Whatsapp haya limitado el reenvío de mensajes para impedir la difusión de bulos. Una medida que, en España, ha enfadado a la extrema derecha, que este fin de semana ha iniciado una campaña para animar a sus seguidores a migrar a Telegram, que acompaña a una estrategia de acoso en redes a los verificadores de información.





