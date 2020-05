Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que "no hay explicación técnica" para que la región permanezca en la fase 0 (aunque con medidas adicionales). "El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada. No hay explicación técnica", ha lamentado la presidenta madrileña.

Ayuso considera que Madrid está "preparada" y que con la decisión del Ministerio de Sanidad "se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos". El ministro Salvador Illa ha especificado, sin embargo, que los comercios podrán abrir en la región.

Fernando Simón ha defendido que aunque Madrid ha hecho "un trabajo espectacular" sigue siendo una región que reporta un alto número de contagios al día. Simón ha pedido "prudencia" y ha asegurado que con "todo el esfuerzo que está haciendo en un breve plazo estará en la fase 1".

Informa Fátima Caballero.

