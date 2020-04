Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

Pedro Sánchez ha abierto la puerta a que la desescalada sea diferente por Comunidades Autónomas, provincias y territorios.

"Ha sido un acierto en España que la respuesta al estado de alarma fuera homogénea y uniforme. Lo hicimos con máximos niveles de exigencia para atajar la pandemia en los territorios donde más fuerte atacaba. Otros territorios que no tenían extension del virus tan pronunciada, hoy se vean beneficiados", ha dicho. "¿Esto significa que en la desescalada tengamos que dar respuesta homogénea? Yo creo que no. Podremos darla diferente, asimétrica. No tiene por qué ser por comunidades, ni siquiera por provincias".

Sánchez ha indicado que habrá "un corpus global y homogéneo", pero que las respuestas serán diferentes en función del impacto del virus por territorio. Asimismo, ha recordado que las decisiones no serán "definitivas".

"Si vemos retrocesos en municipios o territorios, revisaremos y reaccionaremos. En términos negativos y positivos".