Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

Los representantes de los 27 países de la UE no han conseguido ponerse de acuerdo este viernes sobre a qué terceros países abrirá sus fronteras el próximo 1 de julio, han informado fuentes diplomáticas. Los países se han dado de plazo hasta mañana a las 18:00 para hacer consultas y verificar posiciones. Es posible que haya una nueva reunión el lunes por la tarde.

El bloque comunitario recomendó la apertura interna de fronteras entre Estados miembros y asociados a partir del 15 de junio, pero la entrada de visitantes ajenos al bloque está programada para el próximo miércoles.

Esta semana ha circulado un borrador, que de momento no ha obtenido el respaldo del Consejo, que incluía a EEUU, Brasil y Rusia entre los vetados. Los países incluidos en la lista provisional de admitidos habían sido seleccionados en base a una combinación de criterios epidemiológicos. El punto de referencia era la media europea de nuevas infecciones en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Según datos publicados esta semana por The New York Times esa cifra en la UE es de 16, mientras que en EEUU es de 107; en Brasil, de 190; y en Rusia, de 80.

Estados Unidos es el país con más casos detectados de todo el mundo, con más de 2,3 millones (120.771 muertes). En segundo lugar se sitúa Brasil, con más de 1,1 millones (51.271 fallecidos). Y en tercer lugar está Rusia con casi 600.000 casos y 8.349 muertes registradas, según la universidad Johns Hopkins.

Una vez acordada por los Estados la lista definitiva, esta se presentará a principios de la semana que viene. La UE no puede forzar a los Estados miembros a aplicarla, pero según informa el periódico estadounidense, portavoces del bloque comunitario advierten que si no se cumple, podría llevar a una nueva imposición de restricciones de movimiento entre los países de la UE.

Escriben Andrés Gil y Marina Estévez