Vuelta al cole voluntaria y parcial desde hoy en la fase 2

La entrada en vigor este lunes de la fase 2 de la desescalada en muchas comunidades permite la apertura de los centros educativos y, aunque el Gobierno deja en manos de las comunidades qué cursos retornan y de qué forma, parece que serán solo los de final de etapa y de forma voluntaria y parcial.

La quinta prórroga del estado de alarma únicamente señala que "las administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario".

Se podrán mantener las actividades educativas a distancia y "online", siempre que resulte posible, añade.

Educación había sugerido en alguna ocasión la vuelta a las aulas únicamente de los alumnos de cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato (para repasar la EBAU) y Formación Profesional.

También hablaba de reabrir Infantil de 0 a 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que hacer un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización, y Educación Especial, pero comunidades y sindicatos educativos opinan que estos colectivos es mejor volver en septiembre.

Una de las pocas comunidades que ha confirmado la reapertura este lunes es País Vasco, donde alrededor del 20 % de los institutos vuelven a abrir sus aulas a la docencia presencial para determinadas etapas, aunque con reticencias de los sindicatos e incluso el llamamiento a la huelga desde algunos.

Obligación de mascarilla durante todo el horario lectivo, separación de 1,5 metros entre puestos escolares, entradas y salidas escalonadas, hidrogeles, limpieza "reforzada" y termómetros son algunas de las medidas de prevención ante el coronavirus de las que se dispondrá en los centros en Euskadi.

Además, la estancia de los alumnos no superará las 5 horas, de manera que las clases se impartirán en horario intensivo y no habrá servicio de comedor. En las aulas no podrá haber más de 15 estudiantes y durante la semana se podrá alternar la formación presencial con la telemática.

El Gobierno, por su parte, ha publicado una guía con medidas de prevención e higiene para esta fase 2 en materia educativa.

Así, se recomienda que las familias tomen la temperatura a sus hijos antes de salir de casa.

El centro, que facilitará gel desinfectante, podrá optimizar aulas y otros espacios para dar cabida a los estudiantes pero aplicando siempre la distancia interpersonal de 2 metros y se priorizarán los espacios al aire libre.

En el caso de que no se pueda asegurar la distancia de seguridad, deberán utilizar mascarilla el personal y el alumnado a partir de Primaria, en la medida de lo posible.

Las entradas y salidas serán ordenadas, en fila y con distancia interpersonal, y el uso de guantes no es recomendable de forma general.

Los padres sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo.

Cuando un estudiante presente síntomas, se le facilitará una mascarilla y otra para la persona adulta que cuide de él hasta que lleguen sus progenitores y permanecerá en una sala para uso individual.

Los centros efectuarán una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día, reforzándola en las superficies de contacto más frecuentes como pomos, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos y perchas.

El autobús escolar, donde serán obligatorias las mascarillas, se limpiará y desinfectará dos veces al día.

Para el caso de apertura de comedor, es necesaria una mayor frecuencia de limpieza, así como la ventilación.

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.